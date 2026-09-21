Cijene goriva ruše rekorde u Europi: Dizel već dosegnuo 2.41 eura, a najgore možda tek slijedi

Dok rat na Bliskom istoku remeti globalnu opskrbu naftom, a troškovi prerade naglo rastu, cijene dizela u Francuskoj dosegnule su rekordne razine, svrstavši se među najviše u EU-u.

Prema analizi agencije AFP, cijene dizela u Francuskoj u nedjelju su dosegnule novu rekordnu razinu od 2,41 eura po litri. To se dogodilo nakon što su cijene benzina i dizela u EU-u prošlog tjedna dosegnule rekordne vrijednosti, prema podacima Europske komisije.

Cijene na benzinskim postajama diljem svijeta naglo rastu otkako su Sjedinjene Države i Izrael u veljači započeli rat s Iranom, a obnovljeni sukob u Jemenu i napadi na energetsku infrastrukturu Saudijske Arabije dodatno su potaknuli taj nagli rast posljednjih dana, javlja Euronews.

Novinska agencija izračunala je prosječnu cijenu u 10:30 sati (po srednjoeuropskom ljetnom vremenu) na temelju cijena koje je na internetskoj stranici Ministarstva gospodarstva prikazalo više od 8700 benzinskih postaja, pri čemu je ta brojka nadmašila prethodni rekord postavljen dan ranije.

S cijenom višom od 2,17 eura po litri u nedjelju ujutro – na temelju podataka više od 6700 benzinskih postaja – gorivo SP95-E10 (najprodavanije gorivo u Francuskoj) zadržalo se iznad svoje najviše razine iz 2022. godine dulje od 10 dana.

Prosječna cijena goriva SP98 također je u nedjelju premašila 2,28 eura, na temelju podataka više od 6800 benzinskih postaja.

Unutar bloka, Francuska je prošlog tjedna ostala jedna od zemalja s najskupljim gorivom. Ipak, prosječna cijena dizela 14. rujna – datuma koji se koristi u tjednoj objavi podataka Europske komisije – iznosila je 2,29 eura. Zemlje s višim cijenama u tom trenutku bile su Njemačka, Nizozemska, Danska i Finska, i za benzin i za dizel.

Litra benzina stajala je 2,063 eura (ponderirani prosjek EU-a) na dan 14. rujna, dok je cijena dizela dosegnula 2,159 eura po litri. Obje su vrijednosti bile najviše zabilježene u nizu podataka Komisije koji se vodi od 2005. godine. Prethodni vrhunac cijene benzina zabilježen je 2022., dok se cijena dizela posljednji put približila sadašnjoj razini u travnju ove godine.

Cijene goriva u EU-u dosegnule rekorde dok stručnjaci ESB-a predviđaju vrhunac marži na dizel u listopadu

Zašto su benzin i dizel tako skupi iako cijena sirove nafte nije dosegnula rekordne razine? Ta su poskupljenja potaknula društvene napetosti u mnogim zemljama, a francuska vlada strahuje od ponavljanja prosvjeda takozvanih „žutih prsluka”, koji su započeli 2018. godine zbog rasta cijena goriva.

Iako su cijene sirove nafte, koje su u rujnu porasle za oko petinu, pale u posljednja tri dana, međunarodna referentna cijena Brenta ostaje iznad 100 dolara po barelu.

No, cijene sirove nafte samo su dio problema. Europske rafinerijske marže - razlika između cijene sirove nafte i veleprodajne vrijednosti rafiniranih proizvoda proizvedenih od nje - također ostaju vrlo visoke. Dok su marže benzina možda dosegle vrhunac, očekuje se da će marže dizela dodatno porasti, javlja Euronews.

Stručnjaci ECB-a rekli su Euronewsu prošlog petka: „Gledajući unaprijed, na temelju terminskih ugovora za rafinirani dizel s LSEG-a od 16. rujna, očekuje se da će marža za dizel dosegnuti vrhunac u listopadu. Na temelju terminskih ugovora za rafinirani benzin s LSEG-a od 16. rujna, marže benzina dosegle su vrhunac u kolovozu.“

Dodali su da bi kraj sukoba na Bliskom istoku i obnova energetskih i rafinerijskih tokova bili ključni za smanjenje cijena.