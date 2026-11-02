Cijelo stoljeće života, a baka Dušanka iz Podstrane i dalje puna života! Proslavila 100. rođendan u krugu obitelji i načelnika Mije Dropuljića

Poseban i svečan dan danas je obilježen u Podstrani, gdje je načelnik Općine Podstrana Mijo Dropuljić, zajedno sa svojim suradnicima, posjetio sumještanku Dušanku Šarič povodom njezina velikog životnog jubileja – 100. rođendana.

Kako bi joj uljepšali ovaj poseban dan, načelnik i suradnici iz Općine priredili su joj rođendansko iznenađenje te uručili tortu, prigodne poklone i cvijeće, uz najljepše želje za zdravlje, sreću i još mnogo lijepih trenutaka.

Baka Dušanka i u svojoj stotoj godini života pokazuje zavidnu vitalnost i iznimnu bistrinu. Tijekom srdačnog druženja razgovaralo se o brojnim temama, a posebno zanimljiv dio susreta bile su njezine uspomene i priče o životu u Podstrani u vrijeme njezine mladosti.

Načelnik Općine Podstrana Mijo Dropuljić istaknuo je koliko su ovakvi susreti vrijedni za cijelu zajednicu:

„Sto godina života zaista je impresivan jubilej, a upoznati i razgovarati s osobom koja iza sebe ima toliko životnog iskustva i uspomena poseban je doživljaj. Baka Dušanka oduševila nas je svojom vitalnošću, vedrinom i bistrinom. Posebno mi je bilo drago čuti njezine priče o tome kako se nekada živjelo u našoj Podstrani, kako je mjesto izgledalo i kako su se ljudi nekada družili i živjeli. To su uspomene i svjedočanstva koja nemaju cijenu jer čuvaju našu lokalnu povijest i identitet.

Naši stariji sumještani neprocjenjivo su bogatstvo Podstrane. Njihova životna iskustva, mudrost i sjećanja dio su naše zajedničke baštine i zato je važno pokazivati im pažnju, poštovanje i zahvalnost. Drago mi je što smo baki Dušanki barem malim znakom pažnje mogli uljepšati njezin veliki dan. Od srca joj još jednom čestitam 100. rođendan te želim puno zdravlja, mira i radosti u krugu njezine obitelji i najmilijih“, poručio je načelnik Dropuljić.

Stoti rođendan Dušanke Šarič lijep je povod za slavlje, ali i podsjetnik na vrijednost međugeneracijskog poštovanja, očuvanja uspomena i brige za najstarije članove naše zajednice.