CIJELI ŽIVOT POGREŠNO PODGRIJAVATE PIZZU? Zaboravite mikrovalnu, uz ovaj trik bit će hrskava kao svježe pečena

Mikrovalna pećnica je korisno višenamjensko kuhinjsko pomagalo – u njoj zagrijavamo vodu za kavu i čaj, rastapamo maslac i čokoladu, termički obrađujemo povrće, ali i podgrijavamo svoje obroke, piše Pun kufer.

Želite li podgrijati pizzu, mikrovalna pećnica nije najbolje rješenje, ističu stručnjaci. Ona će uspješno zagrijati nadjev i djelomično rastopiti sir, ali će tijesto ostati mekano, gumenasto i neugodno za konzumaciju.

Ako želite vratiti hrskavu teksturu tijesta te uživati u rastopljenom siru – pizzu je bolje staviti u klasičnu pećnicu. Zagrijte pećnicu na 180 Celzijevih stupnjeva pa tek onda u nju stavite preostale komade pizze. Idealne rezultate dobit će za oko 7 do 12 minuta grijanja – ovisno o pećnici.

Ako nemate mnogo vremena za čekanje,friteza na vrući zrak još je bolje rješenje. Zbog načina na koji funkcionira i njezine veličine, komad pizze postat će hrskav, a nadjev topao i topljiv već nakon tri minute na 180 do 200 Celzijevih stupnjeva.

Ako na raspolaganju nemate pećnicu ni fritezu na vrući zrak, pizzu možete podgrijati i u tavi na štednjaku. Stavite hladan komad pizze na tavu i poklopite je.

Pustite da dno pizze opet postane hrskavo te da se sir rastopi. Za to će vam biti potrebno oko šest do osam minuta na umjerenoj temperaturi – bez podizanja poklopca sve dok niste spremni jesti.