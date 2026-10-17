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CIJELI ŽIVOT POGREŠNO PODGRIJAVATE PIZZU? Zaboravite mikrovalnu, uz ovaj trik bit će hrskava kao svježe pečena

Želite li podgrijati pizzu, mikrovalna pećnica nije najbolje rješenje

Mikrovalna pećnica je korisno višenamjensko kuhinjsko pomagalo – u njoj zagrijavamo vodu za kavu i čaj, rastapamo maslac i čokoladu, termički obrađujemo povrće, ali i podgrijavamo svoje obroke, piše Pun kufer.

Želite li podgrijati pizzu, mikrovalna pećnica nije najbolje rješenje, ističu stručnjaci. Ona će uspješno zagrijati nadjev i djelomično rastopiti sir, ali će tijesto ostati mekano, gumenasto i neugodno za konzumaciju.

Ako želite vratiti hrskavu teksturu tijesta te uživati u rastopljenom siru – pizzu je bolje staviti u klasičnu pećnicu. Zagrijte pećnicu na 180 Celzijevih stupnjeva pa tek onda u nju stavite preostale komade pizze. Idealne rezultate dobit će za oko 7 do 12 minuta grijanja – ovisno o pećnici.

Ako nemate mnogo vremena za čekanje,friteza na vrući zrak još je bolje rješenje. Zbog načina na koji funkcionira i njezine veličine, komad pizze postat će hrskav, a nadjev topao i topljiv već nakon tri minute na 180 do 200 Celzijevih stupnjeva.

Ako na raspolaganju nemate pećnicu ni fritezu na vrući zrak, pizzu možete podgrijati i u tavi na štednjaku. Stavite hladan komad pizze na tavu i poklopite je.

Pustite da dno pizze opet postane hrskavo te da se sir rastopi. Za to će vam biti potrebno oko šest do osam minuta na umjerenoj temperaturi – bez podizanja poklopca sve dok niste spremni jesti.

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