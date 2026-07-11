Cijeli svijet u Splitu: Partijaneri ponosno pokazali odakle dolaze

Ultra Europe još je jednom pokazala zašto slovi za jedan od najinternacionalnijih glazbenih festivala u Europi. Na drugoj festivalskoj večeri Park mladeži ispunili su posjetitelji iz svih krajeva svijeta, a mnogi su svoje podrijetlo odlučili pokazati već na prvi pogled – noseći zastave i druga nacionalna obilježja.

U festivalskoj gužvi moglo se vidjeti mnoštvo zastava koje su partijaneri nosili preko ramena, vezali oko struka ili ponosno razvili tijekom fotografiranja i ulaska na festival. Tako su se među tisućama posjetitelja isticali gosti iz Europe, Sjeverne i Južne Amerike, Azije i Australije, potvrđujući međunarodni karakter Ultra Europe.

Osim zastava, brojni su odabrali odjevne kombinacije u bojama svojih nacionalnih zastava ili modne dodatke koji su odavali iz koje zemlje dolaze.