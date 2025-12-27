Cijeli Split se divi ovim Betlehemima. Ovo je čovjek koji neumorno unosi duh Božića u naš grad, od bolnica do župa!

Prikazi Betlehemskih jaslica, u kojima je rođen Isus, danas obasjavaju domove, škole i javne prostore, unoseći u njih mir, ljubav i duh Božića. I moramo se složiti u jednom; svake su posebne na svoj način. Neke očaravaju svojom jednostavnošću, druge detaljima i složenošću, a na kraju sve nose istu poruku: rođenje Spasitelja i duh Božića.

Na Mertojaku u Župi svetog Josipa prizori Betlehema oduševljavaju vjernike, dok Svetište i Župa Gospe od Pojišana pozivaju na tiho divljenje i molitvu pred detaljno izrađenim scenama. U splitskoj bolnici Križine i kapelici Sv. Josipa na ulazu u bolnicu Firule jaslice donose radost i toplinu svima koji se ondje zateknu, pružajući trenutak mira i nade pacijentima, kao i vrijednom osoblju.

Iza svih ranije spomenutih Betlehema stoji Vicko Tadić, slobodno možemo kazati majstor koji već godinama njeguje tradiciju izrade jaslica.

Vicko je član Društva Prijatelja Maloga Isusa, dugogodišnji župljanin svetišta Gospe od Pojišana, a svoju predanost crkvi i zajednici njeguje i kroz angažman u Grabovcu i Medovom Docu. Po struci je električar, a iako je danas u zasluženoj mirovini, najveći dio svog vremena posvetio je izradi božićnih jaslica, uređivanju Kristovog groba, kićenju oltarnika i brizi o crkvama. Osim izrade jaslica i brige o crkvama, Vicko aktivno pomaže i u pripremama za procesiju za Velu Gospu do Pojišana, nastavljajući svoju predanost crkvenoj zajednici i tradiciji.

Vickovo strpljenje, koje se odmah osjeti pri prvom susretu, kao i ljubav prema detaljima (op.a. jasno vidljivo golim okom iz prikaza Betlehemskih jaslica) čine svaku scenu jedinstvenom od pažljivo oblikovanih figura do složenih pejzaža, te detalja koji oživljavaju duh Betlehema. Ipak, valja naglasiti da rad na jaslicama zahtijeva mjesecima predanog rada i strpljenja, često više sati dnevno, a Vicko ih stvara s istinskom ljubavlju i posvećenošću svakom detalju.

Upravo svaki detalj oživljava duh Betlehema!

Osim jaslica na spomenutim lokacijama, kao i u Župi Porođenja BDM Grabovac, Vicko je izradio i jaslice u svom domu. Imali smo priliku osobno upoznati Vicka i razgovarati s njim o njegovoj dugogodišnjoj predanosti ne samo izradi jaslica, nego i cijeloj crkvi, vjeri i tradiciji koju one predstavljaju.

BOLNICA KRIŽINE

Nije ovo prva godina da Vicko izrađuje jaslice na ulazu Bolnice Križine. Već godinama svojim prizorima Betlehema obogaćuje bolnički prostor, donoseći radost, mir i duh Božića pacijentima, osoblju i posjetiteljima.

Ipak, ruku na srce, posebno dojmljive ove godine su upravo ove jaslice na ulazu u KBC Split - Križine, koje je, prisjetimo li se ne tako davne 2020. godine upravo autor, naš sugovornik, posvetio medicinskom osoblju KBC Split, kao znak zahvalnosti i poštovanja prema svima koji svakodnevno brinu o pacijentima.

I poruka je jasna: svaki posjetitelj može zastati, osjetiti tišinu i diviti se pažljivo izrađenim jaslicama koji prenose toplinu i poruku rođenja Isusa Krista.

KAPELA SV. JOSIPA - BOLNICA FIRULE

Kapela Sv. Josipa u Bolnici Firule mjesto je tihe molitve i duhovnog mira za pacijente, posjetitelje, ali i vrijedno osoblje splitske bolnice. Opće je poznata kao duhovna ambulanta za dušu, gdje se molitva i sakramenti nude bolesnima i svima koji traže utjehu i snagu. Tijekom božićnih blagdana, kapelica posebno oživi zahvaljujući jaslicama gospodina Vicka, koje svojim detaljima i pažljivo izrađenim figurama dočaravaju Betlehem i duh rođenja Isusa.

Mnogi koji ulaze u bolnicu ovdje zastanu na trenutak, osjete mir i povezanost s porukom Božića, te se potaknu na molitvu.

ŽUPA GRABOVAC

Župa Porođenja Blažene Djevice Marije u Grabovcu smještena je u srcu zabiokovskog sela, a njezina župna crkva s dugom poviješću i bogatim umjetničkim naslijeđem svjedoči vjerničkom životu ove zajednice kroz stoljeća. Crkva je izvor duhovne snage i okupljalište župljana koji se redovito okupljaju na svetim misama, molitvi i drugim vjerskim događanjima. Župu vodi župnik don Mario Čagalj, koji predvodi liturgijski život i pastoralnu skrb za župljane Grabovca i okolnih mjesta.

U ovo božićno vrijeme, jaslice u župi dodatno oživljavaju prostor crkvi. Svaka dio Betlehemskih jaslica u Grabovcu odiše toplinom, vjerom i predanošću, podsjećajući vjernike na središnji događaj kršćanske vjere i pozivajući ih na molitvu, mir i zajedništvo.

Upravo smo imali priliku upoznati autora čak šest Betlehema, Vicka Tadića za blagdan Sv. Roka, u društvu svećenika Don Marija Čaglja, te iz prve ruke razgovarati o njegovoj dugogodišnjoj predanosti izradi jaslica i očuvanju crkvene tradicije. Tada smo kroz njegove riječi osjetili ljubav prema svakoj figuri, prizoru i poruci Božića koju prenosi.

ŽUPA SVETOG JOSIPA - MERTOJAK

Autorsko djelo našeg sugovornika Vicka u crkvi Sv. Josipa na splitskom Mertojaku prikazuju Betlehem s nevjerojatnom pažnjom prema detaljima, od nježnog izraza lica figura do minijaturnih pejzaža, pružajući posjetiteljima trenutak radosti, nade i duhovne topline.

Župnik don Vjenceslav Kujundžić sa župnim vikarom don Mirkom Šakićem predano vodi župu, brine o vjernicima i potiče živu vjeru u svakodnevnom životu župe.

Vjerujemo da su ponosni na prizore jaslica koje dodatno oživljavaju crkvu tijekom božićnih blagdana.

SVETIŠTE I ŽUPA GOSPE OD POJIŠANA

Vickov rad u župi Gospe od Pojišana nadilazi izradu jaslica – kroz pripremu crkve, dekoraciju oltara i sudjelovanje u zajedničkim aktivnostima, poput procesije za Velu Gospu, pokazuje predanost i ljubav prema svojoj župi.

Jaslice koje postavlja u Pojišanu postaju simbol njegove dugogodišnje strasti, vjere i brige za crkvenu zajednicu, privlačeći osmijehe i poglede svih koji uđu u crkvu.

BOŽIČNA ČAROLIJA U DOMU VICKA TADIĆA

I kao šećer na kraju, ali nimalo manje važan, tu je božićna čarolija u domu Vicka Tadića. U domu se osjeti posebna toplina, a ako pažljivije pogledate, svaka figura ima svoje mjesto i priču. Vicko se doista potrudio da svaki kutak prizora odražava njegovu ljubav prema tradiciji.

Od Mertojaka i Grabovca, preko bolnica Križine i Firula, pa sve do svetišta Gospe od Pojišana i njegovog vlastitog doma, Vickove jaslice donose toplinu, radost i duh Božića u svaki kutak Splita.

Kad se sve te lokacije i prizori pogledaju zajedno, jasno je: Božić nije samo ukras, već trenutak kada zajedništvo, nada i radost obasjavaju naše živote, a Vickove jaslice to čine svima koji zastanu i uživaju u ovom malom, ali velikom čudu.