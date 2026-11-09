Cijeli Split bruji o Livajinoj pizzi! Znate kako to kod nas ide, svatko ima svoje mišljenje, a komentari su hit

Koliko je zapravo dobra pizza u splitskom restoranu koji se povezuje s Markom Livajom? Upravo se o tome povela zanimljiva rasprava na Redditu, gdje su Splićani podijelili svoja iskustva. Dok jedni hvale pristupačne cijene, ugodnu atmosferu i ljubazno osoblje, drugi smatraju da sama pizza ipak nije ništa posebno.

Sve je počelo jednostavnim pitanjem jednog korisnika na Redditovoj zajednici r/Split, kojeg je zanimalo isplati li se otići u restoran Primitivo, smješten na trećem katu splitskog trgovačkog centra Joker.

- Je li netko bio u Primitivu probati tu čuvenu Livajinu pizzu? Meni se ovako na prvu čini bezveze pa tražim tuđa mišljenja da ne trošim pare za ništa - napisao je korisnik.

Njegovo pitanje potaknulo je niz komentara, a mišljenja su se pokazala prilično različitima.

"Pizza je lagana i ukusna, a cijene više nego korektne"

Jedna korisnica istaknula je kako joj se pizza svidjela, posebno kada se uzme u obzir omjer cijene i kvalitete.

- Pizza je tanka, lagana i ukusna. Nije ništa neviđeno, nije najbolja na svijetu, ali ambijent je dobar, konobari pristojni i cijene su više nego korektne - napisala je.

Usporedila je i cijene s drugim splitskim restoranima, navodeći kako pizza s mortadelom u jednom drugom lokalu stoji 17,50 eura, dok je u Primitivu 9,60 eura.

Slično iskustvo opisao je još jedan gost koji je restoran posjetio s društvom.

- Bio sam danas, od nas pet troje je uzelo pizzu i svi smo pojeli svoju do kraja. Cijene su stvarno normalne i barem 20 posto manje nego bilo gdje drugo. Konobari su super pristojni - napisao je.

Dodao je kako su na hranu čekali oko 45 minuta, ali da je restoran bio pun u vrijeme ručka.

- Ručak i piće za pet ljudi 76 eura. Mislim da je to sasvim korektno s obzirom na to gdje živimo i kakve su cijene svugdje kod nas -zaključio je.

Nisu svi oduševljeni: "Pizza nije ništa posebno"

Ipak, nisu svi komentari bili pozitivni.

Dio korisnika smatra da je pizza prosječna, a neki su imali primjedbe i na druge stavke jelovnika.

- Realno, pizza je loša, ali je pizza pa može proći. S obzirom na to kakva je cijena, stvarno se ne možeš žaliti - napisao je jedan komentator.

Druga korisnica navela je kako joj je pizza bila solidna, ali nije bila zadovoljna salatom s biftekom. S druge strane, pohvalila je palačinke.

Jedan od komentatora osvrnuo se i na velika očekivanja koja očito prate restoran.

- Pizza kao pizza. Stvarno je suludo ići negdje na pizzu i očekivati drugi dolazak Isusa - našalio se.

Cijene su najveći adut?

Sudeći prema komentarima, upravo su cijene jedan od razloga zbog kojih gosti pozitivno ocjenjuju restoran.

- Omjer cijene, porcije i sastojaka je i više nego pristojan. Pizza je lagana. Definitivno ću doći probati i ostatak menija jer se nisam osjećao oderano kao što to obično bude u ovom gradu - napisao je jedan Splićanin.

Pohvale su dobili i ambijent, osoblje te palačinke, dok su se među zamjerkama najčešće spominjali čekanje tijekom gužve i kvaliteta pojedinih jela.

Rasprava je tako pokazala da su iskustva gostiju različita, ali i da su cijene hrane u Splitu postale važan kriterij pri odabiru restorana.

A jeste li vi probali pizzu u Primitivu? Je li opravdala vaša očekivanja?