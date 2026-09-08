Cijeli dan se širi lažna vijest da je Mišo umro: "On je kao Hajduk, živi vječno"

Danas se ponovno proširila lažna vijest o smrti Miše Kovača. Njegov bliski suradnik Tomislav Madžar demantirao je glasine i potvrdio da je legendarni pjevač dobro.

„Mišo je živ i zdrav, planira koncerte”, rekao je Madžar za Index.

Dodao je da mu nije jasno zašto ljudi šire takve morbidne priče te da mu mobitel satima ne prestaje zvoniti zbog poziva predstavnika različitih medija.

„Mišo je kao Hajduk, živi vječno”, zaključio je Madžar.

Nije prvi put da se šire lažne vijesti

Ovo nije prvi put da se Mišo Kovač našao na meti lažnih vijesti o smrti. Slične glasine širile su se i 2025. i 2024. godine, kao i više puta ranije.

Njegova kći Ivana prošle je godine također govorila o očevu zdravlju i životu daleko od javnosti.

„Mišo je doma. Znate da on ne voli baš izlaziti, niste ga baš viđali ni kad je bio u žiži, a kamoli sada. Što se tiče zdravlja, dobro je, drži se. To su ti geni kameni, stijena je on, ha-ha”, rekla je tada.

Prema riječima njegova bliskog suradnika, Mišo je dobro i planira nove koncerte.