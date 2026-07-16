Cijeli Brač ujedinjuje se uz Doris Dragović: Svaka ulaznica pomaže vatrogascima

U Selcima na Braču 19. srpnja 2026. godine održat će se veliki humanitarni koncert Doris Dragović, i to s plemenitim ciljem koji je okupio cijelo mjesto. Koncert pod sloganom "Glas koji okuplja, cilj koji ujedinjuje" organizira DVD Selca, a sav prihod bit će namijenjen nabavi vatrogasnog vozila.

Riječ je o vozilu koje će služiti zaštiti i sigurnosti mještana, ali i brojnih gostiju koji tijekom godine, posebno u ljetnim mjesecima, borave na Braču.

"Kupnjom vozila pomoći ćemo cijelom otoku"

O koncertu i humanitarnom djelovanju bračkih vatrogasaca razgovarali smo s predsjednikom DVD-a Selca Tinom Štambukom.

"Ovim koncertom želimo osigurati dodatnu opremljenost i spremnost za intervencije. Kupnjom ovog vozila mnogo ćemo pomoći, ne samo našem društvu nego i cijelom otoku, kao i našim kolegama i kolegicama iz drugih vatrogasnih društava. Život na otoku je težak i jako lijep, ali kada se dogodi požar, moramo biti pripremljeni dok nam u pomoć ne stignu snage s kopna", kazao nam je Štambuk. Vatrogasno društvo Selca osnovano je 1991. godine i jedno je od prvih dobrovoljnih vatrogasnih društava u Hrvatskoj. Danas broji 48 aktivnih članova, dok pomladak društva ima 50 članova. Tijekom turističke sezone DVD Selca zapošljava 11 vatrogasaca.

Vatrogasci djeluju 365 dana u godini, a osim u gašenju požara, sudjeluju u životu lokalne zajednice kad god je potrebna pomoć. Također koriste svaku priliku za dodatnu edukaciju svojih članova. "Ovo je naša prva ovakva akcija koja ima svoju pozadinsku priču. Volim reći da je Brač postao dio kopna i da živi tijekom cijele godine. Na otoku u posljednje vrijeme imamo dosta djece, radi nam i vrtić te pišemo neke lijepe priče. Upravo zato želimo biti pripremljeni i brinuti o sigurnosti svih nas. Ovim putem zahvaljujem Doris, koja se odazvala našoj akciji i koja će svojim glasom i energijom ujediniti mjesto, cijeli otok i prirediti dobru feštu", kazao je Štambuk.

Kada je riječ o požarnoj sezoni u Selcima, Štambuk ističe da je zasad sve pod kontrolom te da nije bilo većih požara. Pozvao je sve ljude dobre volje da podrže rad vatrogasaca i učine dobro djelo.

Poziv mještanima, gostima i svima s kopna

"Pozivamo sve mještane otoka Brača, naše goste, ali i sve ljude s kopna željne dobre zabave da nam se pridruže na ovom koncertu. Vjerujem da ćemo se dobro zabaviti, a kupnjom ulaznice donirate sredstva za nabavu vozila. Bilo bi nam jako drago da budete dio ove humanitarne priče", zaključio je Štambuk.

Svi koji ne mogu doći na Brač, a žele pomoći, mogu to učiniti uplatom donacije. Na plakatu je istaknut QR kod putem kojega građani mogu jednostavno uplatiti donaciju i tako postati dio akcije.

Početak koncerta najavljen je za 22 sata, a cijena donacijske ulaznice iznosi 20 eura.