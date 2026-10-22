Cijela Dalmacija večeras gleda prema ovom bajkovitom gradu: Pogledajte nadrealne prizore iz Thuna

Hajduk večeras od 21 sat gostuje kod švicarskog Thuna u drugom kolu ligaške faze UEFA Konferencijske lige. Dok će pozornost navijača biti usmjerena na nogometni travnjak, zanimljivu priču ima i sam grad domaćin. Smješten na obali jezera, okružen planinama i prepoznatljiv po srednjovjekovnom dvorcu, Thun je jedan od slikovitih gradova švicarskog kantona Bern.

Thun se nalazi na zapadu Švicarske, na mjestu gdje rijeka Aare istječe iz Thunskog jezera. Grad se često naziva vratima Bernskog gorja, alpske regije poznate po planinskim vrhovima, jezerima i turističkim odredištima.

Iako je večeras u središtu sportskih zbivanja, Thun je mnogo više od grada s nogometnim stadionom. Njegova povijesna jezgra, stari mostovi, šetnice uz rijeku i pogled na Alpe privlače posjetitelje tijekom cijele godine.

Dvorac koji već stoljećima dominira gradom

Jedan od najprepoznatljivijih simbola Thuna njegov je srednjovjekovni dvorac, smješten na uzvisini iznad stare gradske jezgre.

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Dvorac potječe iz 12. stoljeća, a posebno se ističe njegova monumentalna građevina s četiri tornja. Danas je u njemu smješten povijesni muzej koji posjetiteljima približava približno 800 godina gradske i regionalne povijesti.

Tijekom stoljeća dvorac je imao različite namjene. Bio je sjedište vlasti, a dio kompleksa služio je i kao zatvor. Muzej je otvoren još 1888. godine.

S njegovih tornjeva pruža se pogled na krovove starog grada, Thunsko jezero i okolne planine.

Grad s neobičnim ulicama i gotovo mediteranskim ugođajem

Posebnost Thuna nije samo njegov dvorac. U staroj gradskoj jezgri nalazi se Obere Hauptgasse, ulica poznata po neobičnim povišenim pločnicima koji se nalaze iznad razine kolnika.

Takav raspored daje ulici poseban izgled, a duž nje nalaze se trgovine, kafići i povijesne građevine.

Rijeka Aare prolazi kroz gradsku jezgru, a brojni mostovi povezuju njezine obale. Švicarska turistička organizacija upravo zbog rijeke i mostova Thun uspoređuje s Venecijom.

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Nedaleko od središta nalazi se i Schadaupark, uređen u stilu engleskog vrta, uz samu obalu jezera. Posjetitelji ondje mogu uživati u pogledu na vodu i alpske vrhove.

Jezero i Alpe na dohvat ruke

Thunsko jezero jedna je od glavnih prirodnih atrakcija ovog dijela Švicarske. Uz njegove obale nalaze se brojna naselja, a jezerom prometuju izletnički brodovi.

Među poznatim atrakcijama regije su planine Niesen, Niederhorn i Stockhorn te špilje svetog Beata.

Zahvaljujući položaju između jezera i planina, Thun je popularno polazište za izlete u Bernsko gorje. Posjetitelji u istom danu mogu razgledavati povijesnu gradsku jezgru, ploviti jezerom ili krenuti prema alpskim vidikovcima.

Hajdukovi navijači okupljaju se u starom gradu

Upravo će povijesna jezgra Thuna večeras biti i mjesto okupljanja Hajdukovih navijača.

Prema službenim informacijama splitskog kluba, za okupljanje je određen Mühleplatz, trg smješten uz rijeku Aare u samom središtu starog grada.

Odande je predviđen organizirani odlazak prema stadionu, uz policijsku pratnju. Ruta vodi preko mosta Postbrücke, a zatim gradskim ulicama do Visana Stadiona.

Ukupna duljina šetnje iznosi približno tri kilometra, odnosno oko 40 minuta hoda.

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Hajduk je navijačima preporučio pridržavanje predviđene rute i uputa policije i redara.

Stadion s umjetnom travom

Utakmica između Thuna i Hajduka igra se na Visana Stadionu, koji prima oko 10.000 gledatelja. Posebnost stadiona je umjetna travnata podloga, na koju se gostujuće momčadi moraju prilagoditi.

Thun je osnovan 1898. godine, a prošle je sezone prvi put u klupskoj povijesti osvojio naslov švicarskog prvaka.

Hajduk u Švicarsku stiže nakon pobjede nad Ajaxom na Poljudu rezultatom 2:1 u prvom kolu Konferencijske lige.

Dok Bijele večeras očekuje važan europski dvoboj, njihovo gostovanje ujedno je prilika da hrvatska javnost upozna švicarski grad čija povijest, arhitektura i prirodne ljepote nadilaze nogometne okvire.