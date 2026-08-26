Cijela Cetinska krajina moli za Josipa (21). Stradao je u požaru: "Svi smo potreseni..."

Mještani Gale pokraj Sinja ujedinili su se u podršci 21-godišnjem Josipu Dediću, koji je u subotu navečer teško stradao u požaru u garaži. Mladić se nalazi u bolnici, njegovo stanje je teško te je stavljen u induciranu komu.

U trenucima njegove teške životne borbe mještani su putem društvenih mreža pozvali cijelu zajednicu na zajedničku molitvu. U četvrtak, 27. kolovoza u 18 sati, u župnoj crkvi Svih svetih u Gali služit će se sveta misa za Josipovo ozdravljenje i oporavak.

Poziv se brzo proširio društvenim mrežama, a upućen je ne samo stanovnicima Gale nego i cijele Cetinske krajine te svim ljudima dobre volje koji žele pružiti podršku Josipu i njegovoj obitelji.

„Svi smo duboko potreseni“

U emotivnoj objavi mještani poručuju kako ih je nesreća koja je pogodila njihova mladog sumještanina duboko potresla.

„Dragi mještani Gale, susjedi i prijatelji, svi smo duboko potreseni teškom nesrećom koja se u subotu navečer dogodila u našem mjestu, a u kojoj je naš mladi, 21-godišnji mještanin Josip Dedić nastradao u požaru u garaži. Josip se trenutno nalazi u bolnici, stanje mu je teško te je stavljen u induciranu komu“, stoji u objavi.

Istaknuli su kako u ovim trenucima žele pokazati zajedništvo i pružiti podršku njegovoj obitelji.

„U ovim trenucima njegove najveće životne borbe, ali i velike patnje za njegovu obitelj, najviše možemo pomoći našim zajedništvom, čvrstom vjerom i iskrenom molitvom“, poručili su.

Pozvali cijelu Cetinsku krajinu

Redovita misa koja je već bila zakazana za četvrtak u 18 sati bit će posvećena upravo molitvi za Josipovo ozdravljenje i što brži oporavak.

Mještani su pozvali sve koji mogu da im se pridruže i zajedničkom molitvom pruže podršku mladom Josipu.

„Pozivamo sve mještane Gale, cijele Cetinske krajine i ljude dobre volje da u četvrtak napunimo našu crkvu. Dođite da u što većem broju, kao jedno srce, uputimo molitve Bogu za zdravlje i buđenje našeg mladog susjeda“, naveli su.

Posebno su zazvali zagovor Čudotvorne Gospe Sinjske, kojoj se stanovnici Cetinske krajine tradicionalno obraćaju u najtežim životnim trenucima.

„Čudotvorna Gospe Sinjska, Majko naša i utjeho, pogledaj na našeg Josipa, pruži mu svoju majčinsku ruku, budi mu u pomoći i izmoli kod svoga Sina čudo ozdravljenja“, poručili su.

Objavu su zaključili kratkom, ali snažnom porukom podrške teško stradalom mladiću:

„Josipe, tvoja Gala je uz tebe i molimo se za tebe!“