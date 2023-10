CHEVAP BY DUJE PISAC STIŽE U CITY I ČASTI ĆEVAPIMA

Ako ste jedni od onih koji se nakon shoppinga obožavaju okrijepiti finim zalogajem, onda će vas razveseliti vijesti koje stižu iz City Centera one. Naime, svoja vrata ove subote, 21. listopada točno u podne, otvara Chevap by Duje Pisac, omiljena splitska foodie destinacija. Svojom kvalitetom i pristupom, tradicionalni ćevap u njihovoj izvedbi doseže gourmet razinu - a peticu ili desetku u lepinji prate i vrhunski dodaci: kajmak, ajvar i kapula te dvije vrste izvanrednih burgera.

Povodom otvaranja lokala u City Centeru one, posjetitelji će u subotu, od 12 do 16 sati, uživati u slasnim ćevapima sasvim besplatno. Ako ste tražili poseban razlog za otići u shopping ovog vikenda, dobro je znati da ćete ga naći na 1. katu City Centera one u sklopu Food Courta. Vidimo se!