Cherry rajčice zaražene salmonelom završile na hrvatskom tržištu: U Italiji više od 130 zaraženih

Bakterije salmonele otkrivene su u svježim cherry rajčicama podrijetlom iz Italije, u kojoj je prijavljeno više od 130 slučajeva zaraze. Sporne rajčice su, prema podacima Sustava brzog uzbunjivanja za hranu i hranu za životinje (RASFF), distribuirane i u Hrvatsku te Sloveniju.

U upozorenju RASFF-a, koje se primarno odnosi na Italiju, za Hrvatsku i Sloveniju stoji oznaka za daljnje praćenje.

Otkrivena su dva serotipa salmonele, Salmonella Typhimurium i Salmonella Strathcona, 117 slučajeva zaraze otkriveno je u provinciji Brescia, a još 15 u provinciji Bergamo.

Rajčice povučene s talijanskog tržišta

U poduzetim mjerama RASFF navodi da su sporne rajčice povučene s talijanskog tržišta, ali se isto ne navodi za hrvatsko i slovensko.

Rajčice su uzgojene na Siciliji, na južnoj obali otoka oko grada Gela, kako pišu talijanski mediji, a bakterije su otkrivene i u vodi za navodnjavanje, zbog čega se sumnja da bi ta voda mogla biti izvor zaraze.

Iz Trsta stigle u Istru i Primorje

Dnevnik.hr navodi da su poslali upit Državnom inspektoratu, a iz njihovog odgovora proizlazi da iako nije bilo distribucije spornih rajčica u Hrvatskoj, one su se ipak našle na našem tržištu. Naime, kako nam u odgovoru piše Inspektorat, nekoliko subjekata s područja Istre i Primorja sporne je rajčice nabavilo u poslovnici METRO-a u Trstu.

"Putem RASFF sustava zaprimili smo Hitnu obavijest o prisutnosti Salmonella Typhimurium i Stratchona u cherry rajčicama iz Italije. Zaprimili smo i distribucijsku listu s nazivima subjekta koji su navedene proizvode stavili na tržište Republike Hrvatske, te su inspekcijski nadzori kod istih u tijeku", odgovorili su za Dnevnik.hr iz Državnog inspektorata.