Chef Gordon Ramsay otkrio tajni sastojak za savršenu kajganu

Kajgana je jedno od najjednostavnijih jela, ali i jedno od onih koje lako može ispasti previše suho, vodenasto ili premalo kremasto. Iako se često priprema s mlijekom ili vrhnjem, svjetski poznati chef Gordon Ramsay tvrdi da se najbolji rezultat postiže bez njih, uz jedan sastojak koji mijenja sve.

Tajna kremaste teksture

Slavni chef naglašava da jedan dodatak, crème fraîche, daje jajima bogatiju teksturu i puniji okus, bez razvodnjavanja smjese. Crème fraîche je francuska inačica vrhnja koje sadrži 10 do 45 posto mliječne masti, s pH vrijednošću od približno 4,5, a u prijevodu predstavlja svježe vrhnje.

Njegov pristup možda djeluje zahtjevno, ali zapravo se temelji na vrlo jednostavnoj tehnici i minimalnom priboru, dovoljni su dublja posuda, silikonska lopatica i malo strpljenja.

Ramsay posebno ističe da treba koristiti svježa i kvalitetna jaja te imati na umu da se ona nastavljaju kuhati i nakon što se maknu s vatre. Upravo zato važno je ne pretjerati s toplinom.

Poznati chef podijelio je i recept za savršenu kajganu, evo koji će vam sastojci trebati:

6 hladnih jaja

15 grama maslaca

Sol i papar

1 čajna žličica crème fraîchea

Šaka nasjeckanog vlasca

Kako pripremiti kajganu?

Razbijte jaja izravno u dublju posudu i dodajte maslac. Stavite na jaku vatru i neprestano miješajte silikonskom lopaticom, ali bez miksanja. Nakon otprilike 30 sekundi maknite posudu s vatre, nastavite miješati pa je nakon desetak sekundi ponovno vratite na vatru.

Taj postupak ponavljajte oko tri minute. Pred kraj začinite solju i paprom te umiješajte crème fraîche. Poslužite i pospite nasjeckanim vlascem. Rezultat je mekana, bogata i kremasta kajgana koja se topi u ustima, a u njoj nema ni kapi mlijeka, prenosi tportal.