Charles Leclerc pobjednik Velike nagrade Velike Britanije

Monegažanin Charles Leclerc u Ferrariju pobjednik je Velike nagrade Velike Britanije, devete utrke sezone Formule 1. Do svoje devete pobjede u karijeri došao je na stazi Silverstone ispred dvojice Britanaca, Russella u Mercedesu i svog momčadskog kolege Hamiltona. Bodove su još osvojili Norris u McLarenu, Hadjar u Red Bullu, Lawson i Lindblad u Racing Bullsu, Bortoleto u Audiju te Colapinto i Gasly u Alpineu .

Deset krugova prije kraja je Antonelli u Mercedesu s drugog mjesta zbog problema s ovjesom ostao bez bodova, a pet krugova do kraja je s trećeg mjesta izletio Verstappen u Red Bullu. U Ferrariju su nakon izlaska sigurnosnog automobila na stazu odlučili mijenjati gume, u Mercedesu nisu pa je Hamilton s drugog pao na treće mjesto. Vratio bi se vjerojatno na drugo, ali je „safety car” ostao na stazi do kraja. Antonelli se vratio na stazu, ali je zaradio 5 sekundi kazne. Ciljem je prošao deveti, no kazna ga je bacila na 16. mjesto.

Antonelli je ostao na 179 bodova, Russell ima 154, a Hamilton 147. Mercedes ima 333 boda, Ferrari 255, a McLaren 179.