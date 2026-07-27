Četvrti je dan plivanja oko Brača: uključuje se Toni Pavičić-Donkić, a podrška građana stiže iz Bola i s vrha Vidove gore!

Nakon izazovnih uvjeta treće etape ultramaratona „Brač 100K” , Stjepan Lukšić nastavlja svoj put oko otoka prema zacrtanom cilju od 100 kilometara. Na današnjoj dionici u moru će mu se pridružiti prvi Hrvat koji je preplivao Gibraltarski tjesnac, Toni Pavičić-Donkić, dok će podrška stizati i s kopna. U bolskoj se luci u podne odvija poseban doček za plivače, dok brački humanitarac Ranko Dragičević organizira zajednički uspon na Vidovu goru. Građani su pozvani uključiti se kako god mogu, a sve se odvija s većim ciljem – prikupljanja novčanih sredstava za onkološku udrugu More snage Brač.

Preplivati 100 kilometara u deset dana izniman je fizički i mentalni pothvat, pogotovo nakon nepovoljnih uvjeta na prethodnoj etapi. Dodatna podrška stoga stiže u pravom trenutku, i to od Tonija Pavičića-Donkića, čovjeka koji najbolje razumije što znači ostati sam u borbi protiv valova. Zajedničkim plivanjem, Hvaranin i Bračanin šalju poruku da more, umjesto da razdvaja, ima snagu povezati ljude.

Posebna motivacija stiže i s kopna. Brački humanitarac i visokogorac Ranko Dragičević, poznat po akcijama „1100 kilometara za 1100 terapija” i „Srcem kroz planine – Denali”, vodi uspon za građane na Vidovu goru. Svaki je korak mali doprinos zajedničkom cilju otočana i simbol sloge na kojoj „Brač 100K” počiva.

„Ono što Stjepan radi nadilazi sportski podvig. To je priča koja pokazuje koliko jedan čovjek svojom idejom može pokrenuti cijelu zajednicu. Njegova upornost, ljubav prema Braču i želja da pomogne drugima pravi su primjer kako se snagom volje mogu pomicati granice. Na takvu priču nitko ne može ostati ravnodušan i upravo zato sam želio dati svoj doprinos”, poručio je Ranko.

Dok će se dio građana okušati u fizičkom testu, drugi će se u podne okupiti u bolskoj luci, gdje je organiziran poseban doček za Stjepana i Tonija. Organizatori pozivaju građane da svojim dolaskom podrže plivače i zajedno obilježe polovicu ultramaratona. Bit će to prilika da cijeli otok još jednom pokaže kako iza ove priče ne stoji samo jedan čovjek, nego zajedništvo koje ga nosi od prvog do posljednjeg kilometra.

Iako su iza Stjepana već dani ispunjeni višesatnim plivanjem i borbom s nepredvidivim morem, cilj ostaje isti. Svaki novi zaveslaj posvećen je udruzi More snage Brač, koja pruža psihološku podršku oboljelima od karcinoma i njihovim obiteljima. Donacije prikupljene tijekom ultramaratona omogućit će financiranje psihoterapeuta za grupni rad s pacijentima i njihovim bližnjima, kako bi ljudi na Braču imali dostupniju podršku u trenucima kada im je najpotrebnija.

Svi građani mogu postati dio ove inspirativne priče, kroz donacije na račun koji je otvoren pri Društvu Crvenog križa Brač, Petra Jakšića 11, 21400 Supetar, OIB: 22045187327, Zagrebačka banka d.d., IBAN: HR9823600001503668356.

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