Četvrtak za dušu ponovno počinje: Moira Noonan gošća prve večeri nove sezone

Nakon ljetne stanke vraća se „Četvrtak za dušu“, duhovni susret koji se održava u Župi Presvetog Srca Isusova na Visokoj. Nova sezona otvara se u četvrtak, 15. listopada, u 19:00 sati, a prva gošća bit će Moira Noonan.

Moira Noonan bivša je pripadnica i promicateljica New Agea koja je više od 25 godina bila uključena u različite oblike ezoterijskih i duhovnih praksi. Nakon iskustva obraćenja vratila se Katoličkoj Crkvi, a danas svoje svjedočanstvo dijeli s ljudima diljem svijeta. U svojim nastupima govori o vlastitom putu, iskustvu New Agea i povratku katoličkoj vjeri. Više o Moiroinom svjedočanstvu

Tema prvog susreta nove sezone je „Priča jedne duše – svjedočanstvo bivše New Age svećenice“.

Program započinje svetom misom u 19:00 sati, koju će predvoditi don Ivan Terze. Nakon mise slijedi svjedočanstvo Moire Noonan, a susret završava euharistijskim klanjanjem, koje također predvodi don Ivan Terze.

Susret će, kao i dosadašnje „Četvrtke za dušu“, glazbeno i molitveno animirati VIS Veritas Aeterna.

"Svi zainteresirani pozvani su na prvi susret nove sezone u četvrtak, 15. listopada, na Visokoj. Za posjetitelje koji dolaze automobilom, podsjećamo da se veliki parking nalazi neposredno u blizini crkve.

Vidimo se na novom „Četvrtku za dušu“!", poručuju organizatori.