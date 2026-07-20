Četvrtak u Podstrani donosi posebnu predstavu za najmlađe: Plaža Grljevac pretvara se u pozornicu

Podstransko kulturno ljeto nastavlja se i ovoga tjedna bogatim programom koji donosi glazbene nastupe, kazališne predstave i zabavu za sve generacije. Posebna pozornost usmjerena je na četvrtak, 23. srpnja, kada će plaža Grljevac postati velika kazališna pozornica za najmlađe posjetitelje.

"Vremenaste igre" stižu na plažu Grljevac

Djeca i njihovi roditelji u četvrtak će moći uživati u predstavi "Vremenaste igre" u izvedbi Malog Teatra.

Organizatori najavljuju večer ispunjenu smijehom, igrom i interakcijom, tijekom koje će najmlađi posjetitelji postati aktivni sudionici kazališne priče.

Glazbena večer uz Ivanu i Mariju Husar

Program počinje u srijedu, 22. srpnja, na Šetnici hrvatskog branitelja Vladimira Vukovića Vate, gdje će nastupiti Ivana i Marija Husar. Svojim izvedbama publici će prirediti ugodnu glazbenu večer uz more.

Petak, 24. srpnja, rezerviran je za veliki koncert Miroslava Škore na Sportskom centru Petrićevo. Publika će imati priliku uživati u njegovim najpoznatijim pjesmama, a organizatori najavljuju odličnu atmosferu i večer za pamćenje.

Tjedan završava uz Klauna Spartanka

Program se nastavlja u nedjelju, 26. srpnja, kada će na Šetnici hrvatskog branitelja Vladimira Vukovića Vate nastupiti Klaun Spartanko. Veseli show namijenjen je najmlađima, ali i svima željnima dobre zabave, smijeha i igre.

Svi mještani i gosti pozvani su da se pridruže događanjima i uživaju u programu Podstranskog kulturnog ljeta.

Ulaz na sva događanja je slobodan.