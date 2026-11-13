Četvrtak na Interliberu u znaku Splitskog kantuna: Održano čak pet predstavljanja na pozornici

Od dječjih slikovnica pa sve do knjiga u kojima glavnu ulogu imaju predstavnici treće životne dobi – sve je to jučer, zahvaljujući inicijativi Splitski kantun, našlo svoje mjesto na pozornici paviljona 6 na 48. Interliberu.

Predstavljanjem slikovnice „Nešto u Zemlji Abecede” dan su otvorile autorica Ivana Trucek i ilustratorica Mirna Deskar iz nakladničke kuće Slatkopedija. S okupljenom djecom razgovarale su o Zemlji Abecede, zemlji koju nije moguće pronaći na zemljopisnoj karti, o slovima i riječima te njihovoj snazi, kao i o izražavanju i prikrivanju emocija.

Odmah nakon njih na pozornicu je stigao još jedan Slatkopedijin naslov – „Panda Lumi i raspucanci koji su izgubili šećer”. Predstavljanje, na kojem su o slikovnici govorile autorica Kate Bošković, ilustratorica Matea Erceg i moderatorica, ujedno i urednica izdanja, Mirjana Bošković Smrekar, obilježio je dolazak pande Lumi na pozornicu, kao i raspucanci koje je posebno za ovu priliku pripremila Anita Mudri iz slastičarnice Dolce Mondo.

U popodnevnim satima pozornica je pripala autorima Naklade Bošković. Prva na redu bila je knjiga „Što će selo reći” autora Marina Mihanovića. Predstavljanje je obilježilo čitanje ulomaka iz knjige koje su uvjerljivo interpretirali glumac Robert Kurbaša i autorova kći Marcela Mihanović, kao i obraćanje autorova sina Jakše, mladog ilustratora ove knjige. Na samom kraju okupljenima se obratio i sam Marin Mihanović, a predstavljanje je moderirala njegova žena Mia Božić Mihanović.

Sljedeće na redu bilo je predstavljanje najnovijeg kriminalističkog romana Danijela Špelića pod nazivom „Zavjera”. U razgovoru s moderatoricom Vlatkom Planinom, također autoricom Naklade Bošković, Špelić je otkrio kako mu je Slavonija poslužila kao kulisa za kriminalističke romane, koliko je teško uspjeti u žanrovskoj književnosti te usporedio svoj autorski put u pisanju kriminalističkih i horor romana.

Posljednje predstavljanje Splitskog kantuna pripalo je izdavačkoj kući Perga i njezinu hit-naslovu „Korespondentica”, koji je u Hrvatskoj objavljen u prijevodu Irene Škarice. Na pozornici paviljona 6 knjigu su predstavile vlasnica izdavačke kuće Perga Nela Ćuraković i članice čitateljskog kluba Treća dob, uz moderiranje Anite Hrstić. Uz razgovor o snažnom glavnom liku ove knjige, govorilo se i o književnosti koja tematizira stariju životnu dob te zapostavljenosti starijih likova u literaturi.

Svi autori imali su i prigodna druženja na štandu pa je četvrtak na Interliberu doista prošao u znaku Splitskog kantuna.

Danas pak Splitski kantun nema nastupe na pozornici, ali nas čeka zanimljiv program na samom štandu. U 16 sati stiže Dina Jakšić, magistra računovodstvene forenzike, koja će održati besplatno savjetovanje o baznim cijenama i fiskalizaciji 2.0 za obveznike od 1. siječnja 2027. godine. Nakon toga na štand stiže Daniela Borovnjak, autorica knjiga „Prvi se brakovi u vodu bacaju” i „Ti koja jesi, ti koja nisi”. Njezino druženje predviđeno je od 17 do 18 sati.

Nela Ćuraković i Irena Škarica o „Korespondentici” i drugim Perginim izdanjima s čitateljima će razgovarati od 18 do 19 sati, a kraj dana obilježit će gostovanje Marije Paro, autorice knjige „Biljke znaju bolje”, objavljene u izdanju udruge Permakultura Dalmacija, koja će na Splitskom kantunu biti od 19 do 20 sati.

Splitski kantun tako nastavlja s bogatim programom na 48. Interliberu, a sve ljubitelje knjiga čeka u paviljonu 6 na štandu 9B.