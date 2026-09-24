Četvrtak je novi petak: Weekend.19 prvi puta krenuo jutro ranije

Nova inicijativa okupila je stručnjake iz medicine, tehnologije, farmacije, poslovanja i wellbeing industrije oko tema koje sve više izlaze iz ordinacija i ulaze u svakodnevni život, od pametnih uređaja i kućne dijagnostike do zdravlja zaposlenika, dugovječnosti i budućnosti zdravstvenog sustava.

„Health.Weekend nije nova ideja – iza nje stoje Iva i Krešo Pihler, koji su prepoznali potencijal povezivanja zdravstva s energijom i formatom Weekenda. Danas smo na prvom Health.Weekendu, uz ogroman odaziv koji potvrđuje da je ideja pogodila pravi trenutak. Ovo je tek prvi od ukupno osam festivala, a već sutra selimo u prostor stare Tvornice”, poručio je Tomo Ricov, direktor Weekenda.

„Želimo transformirati sustav i odnos prema zdravlju, a neka ovaj događaj bude naš prvi korak u tom smjeru“, istaknula je Ana Soldo, predsjednica Hrvatske liječničke komore.

Na panelu „Industrija zdravlja, trendovi u svijetu“ globalnu sliku industrije koja se ubrzano mijenja predstavila je Victoria Loomes, voditeljica trendova u TrendWatchingu , govorila je o tome kako tehnologija i nove usluge mijenjaju očekivanja ljudi i način na koji doživljavaju zdravlje. „Potrošački trendovi zapravo su obrasci novih očekivanja. Ljudi se možda ne mijenjaju toliko brzo, ali svaka nova tehnologija i iskustvo mijenjaju ono što očekuju sljedeći put – koliko brzo će dobiti odgovor, koliko će usluga biti dostupna i koliko će biti prilagođena njima. Ta se očekivanja ne zaustavljaju na jednoj industriji: ono što danas očekujemo od zdravstvene usluge, sutra očekujemo i od drugih usluga, ali i od svojih poslodavaca“, istaknula je Loomes.

Na panelu pod pokroviteljstvom Medikora „Briga o zdravlju seli se kod kuće“ razgovaralo se o tome kako kućna dijagnostika, samomjerenje i telemedicina mijenjaju način na koji pratimo vlastito zdravlje. Prim. dr. sc. Borka Pezo Nikolić, kardiologinja KBC-a Zagreb, istaknula je važnost pouzdanih kućnih mjerenja i njihove pravilne interpretacije: „Skepsa je jedina dobrodošla, ne možemo biti previše sigurni u sebe, podržavam provođenje kućnih mjerenja pacijenata.“ Mario Ravić, Business Owner Services u Ericssonu Nikoli Tesli, naglasio je da će samomjerenje imati sve važniju ulogu jer se zdravstveni sustav suočava s rastućim brojem i životnim vijekom pacijenata: „Trend self-monitoringa događa zbog matematike. Živimo duže i ima nas više, a zdravstveni sustav to ne može sam pratiti.“

Program Health.Weekenda nastavlja se tijekom dana, a među temama koje tek slijede su budućnost ljekarništva, dugovječnost, otpornost i organizacijska izvrsnost te budućnost zdravstvenog sustava. Ana Soldo govorit će o ulozi ljekarnika budućnosti, dok će Jack Kreindel, osnivač i izvršni direktor WellFounded Healtha, otvoriti pitanje grade li se dulji i kvalitetniji životi u specijaliziranim klinikama ili zdravijem društvu.

O otpornosti, fokusu i načinu razmišljanja govorit će Mirna Radošević, izvršna predsjednica za kulturu i organizacijsku izvrsnost Salveo CEE Grupe, a na panelu „Zdravlje 2030“ izv. prof. dr. sc. Ana Bobinac, voditeljica Centra za farmakoekonomiku i ekonomiku zdravstva, prodekanica za znanost, Ekonomski fakultet Sveučilišta u Rijeci, Filip Glavan, direktor Croatia poliklinike, i Ivan Šipek, suosnivač Mediion technologiesa, uz moderaciju Ognjena Bagatina, razgovarat će o financiranju, tehnologiji i budućnosti zdravstvenog sustava.

Health.Weekend ove je godine uvod u Weekend.19, a od petka na rasporedu su Finance.Weekend, HR.Weekend, Tech.Weekend powered by Telemach i Education.Weekend, koji se održavaju tijekom petka i subote u Tvornici duhana Rovinj. Energy.Weekend powered up by E.ON održat će se u petak u Grand Park Hotelu, dok je Investment.Weekend na rasporedu u subotu u staroj Tvornici duhana. Nakon četvrtka posvećenog zdravlju, Weekend.19 tako u nastavku donosi teme iz medija, financija, ljudskih potencijala, tehnologije, obrazovanja, energije i investicija.

Četvrtak, međutim, ne završava posljednjim panelom

U Tvornicu duhana Rovinj prvi put stiže Slušaona powered by Rotary Audio, namijenjena ljubiteljima vinila i kvalitetnog slušanja glazbe. Program otvara Emil Tedeschi, odnosno SMS Deutsch.

Večer donosi i MTV oproštajni party, uz DJ/VJ nastup Stanka Bondže i Anđelka Preradovića, koji će glazbom i videospotovima vratiti atmosferu MTV ere.

Devetnaesti Weekend tek je počeo. I polako se zahuktava.