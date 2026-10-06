Četvrta godina suradnje NP Krka i Šibenskih šapa: Zajedno za odgovorniji odnos prema životinjama

Javna ustanova Nacionalni park Krka i udruga Šibenske šape i ove će godine zajednički obilježiti Svjetski dan zaštite životinja i podsjetiti ljude na važnost odgovorne brige o životinjama. U subotu, 10. listopada od 10 do 14 sati na Lozovcu, u blizini recepcije NP Krka, posjetitelje očekuje program posvećen životinjama i odgovornom postupanju s njima i vlasništvu nad njima.

Građani su pozvani da na događanje dođu sa svojim kućnim ljubimcima, da sudjeluju u edukativnim sadržajima i kvizu i da provedu vrijeme u prirodi. Oni koji razmišljaju o udomljavanju životinja tom će se prigodom moći informirati o mogućnostima pružanja doma napuštenim životinjama.

Posebna pozornost bit će posvećena najmlađima. Djelatnici NP Krka za njih će održati edukativne radionice, a udruga Šibenske šape pripremila je kviz znanja o zaštiti životinja s prigodnim nagradama za najuspješnije sudionike. Bit će postavljena i tematska fotokabina u kojoj će posjetitelji moći zabilježiti uspomenu na druženje sa svojim kućnim ljubimcima.

Ovogodišnje edukativne aktivnosti počele su već uoči Svjetskog dana zaštite životinja kada je u Osnovnoj školi Petra Krešimira IV. održana edukacija o odgovornom odnosu prema kućnim ljubimcima, o potrebama napuštenih životinja i o važnosti empatije. Učenici su tada kroz interaktivne sadržaje učili kako se sigurno približiti psu, kako prepoznati govor tijela životinja i kako im pomoći u nevolji. Edukacija će se sada nastaviti na Lozovcu, gdje će se učenici pridružiti obilježavanju Svjetskog dana zaštite životinja kao mali volonteri. Tako će i oni dati prilog podizanju svijesti posjetitelja o tomu da se prema životinjama trebamo odgovorno odnositi i da se u zaštićenoj prirodi trebamo primjereno ponašati.

Zajedničkim obilježavanjem Svjetskog dana zaštite životinja NP Krka i udruga Šibenske šape nastavljaju suradnju koja traje već četvrtu godinu. Suradnja je usmjerena na pružanje podrške napuštenim životinjama koje traže trajni i sigurni dom, ali i na podizanje svijesti o odgovornosti koju preuzimamo kada životinju odlučimo uključiti u svoj život.

Jedan od konkretnih načina na koji NP Krka podržava udomljavanje jest pogodnost koju je namijenila udomiteljima životinja o kojima skrbi udruga Šibenske šape: osoba koja udomi psa ili mačku ostvaruje pravo na besplatno jednogodišnje članstvo u Klubu prijatelja Krke, koje znači besplatan ulaz u Nacionalni park Krka tijekom cijele godine, ali i druge pogodnosti. Na taj se način podrška udomljavanju povezuje s boravkom u prirodi i brigom o njezinu očuvanju.

Suradnja je tijekom prethodnih godina obuhvatila i različite aktivnosti kojima se građane, osobito djecu i mlade, poticalo na promišljanje o dobrobiti i zaštiti životinja. Nakon što je prve godine naglasak bio na udomljavanju pasa, inicijativa je 2024. proširena i na mačke, čime je dodatno ukazano na problem napuštenih kućnih ljubimaca i važnost odgovornog vlasništva nad njima. Obilježavanje Svjetskog dana zaštite životinja tako će i ove godine biti prilika za druženje, edukaciju i povezivanje ljubavi prema životinjama s ljubavlju prema prirodi.