Četvrt stoljeća pjesme, plesa i tradicije: Jubilarna "Tamburica i mandolina" stiže u Kaštel Stari

Jedna od najprepoznatljivijih folklornih manifestacija u Kaštelima, tradicionalna večer "Tamburica i mandolina", ove će godine proslaviti svoje 25. izdanje. Bogat program održat će se u subotu, 22. kolovoza, s početkom u 20:30 sati na Brcu u Kaštel Starom. Već punih četvrt stoljeća manifestacija "Tamburica i mandolina", u organizaciji KUD-a "7 Kaštela", okuplja ljubitelje folklora, tradicijske glazbe, pjesme, plesa i raskošnih narodnih nošnji. Tijekom godina postala je mjesto susreta folklornih društava iz različitih dijelova Hrvatske, ali i susjedne Bosne i Hercegovine, povezujući različite krajeve zajedničkom ljubavlju prema kulturnoj baštini.

Brojni gosti na jubilarnoj večeri

Uz domaćina, KUD "7 Kaštela" iz Kaštel Gomilice, na pozornici u Kaštel Starom nastupit će KUD "Šumari" iz Vinkovaca, KUD "Putalj" i Ženska vokalna skupina "Kaštelanke" iz Kaštel Sućurca, KUD "Dalmacija" iz Dugog Rata, KUD "Vjekoslav Klaić" iz Garčina te KUD "Pleter" iz Dugopolja. Program će svojim nastupom obogatiti i Klapa sv. Jeronim iz Kaštel Gomilice, kao i članovi HKUD-a "Biloševica" Rasno i Dužice iz Širokog Brijega u Bosni i Hercegovini. Publika će tako imati priliku upoznati pjesme, plesove, običaje i nošnje različitih hrvatskih krajeva, ali i tradicijsku baštinu Hrvata iz Bosne i Hercegovine.

Promenada kaštelanskom rivom

Poseban doprinos svečanoj atmosferi dat će Hrvatsko glazbeno društvo "Zrinski" Donja Kaštela, koje će predvoditi promenadu kaštelanskom rivom i najaviti početak folklorne večeri. Zvuci glazbe, šarenilo narodnih nošnji i brojni izvođači trebali bi još jednom pretvoriti Kaštel Stari u veliku pozornicu tradicije i zajedništva. Jubilarna 25. "Tamburica i mandolina" održava se u sklopu Kaštelanskog kulturnog i zabavnog ljeta, a tijekom godina izrasla je u jedno od važnijih okupljanja folklornih društava u Kaštelima.

Iz KUD-a "7 Kaštela" pozvali su sve građane, goste i posjetitelje da im se pridruže na Brcu te zajedno s izvođačima proslave 25 godina očuvanja pjesme, plesa, narodnih običaja i kulturne baštine.