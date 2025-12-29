Četvorica vozača završila u zatvoru, evo detalja užasnog vikenda na splitskim cestama

Policijski službenici su tijekom blagdana i vikenda nastavili provođenje intenzivne kontrole prometa. Sankcionirana su 483 vozača, a 85 ih je isključeno iz prometa jer su upravljali vozilom pod utjecajem alkohola ili su odbili testiranja. Najveća izmjerena koncentracija alkohola bila je 1,98 g/kg.

Četiri ponavljača prometnih prekršaja za koje je utvrđeno da su unatoč do sada izrečenim kaznama opet počinili prometne prekršaje, odvedeni su na sud i nakon što im je određeno zadržavanje, predani su u zatvor.

Sinj: Ponavljač prometnih prekršaja odveden na sud, oduzeto vozilo, predan u zatvor

U petak, 26. prosinca 2025.godine oko 22,50 sati na području Sinja policijski službenici zaustavili su vozilo kojim je upravljao 33-godišnjak. Na zahtjev policijskog službenika vozač je obavio preliminarno testiranje na droge koje je pokazalo da se nalazi pod utjecajem droge, ali je nakon toga odbio obaviti liječnički pregled kojim bi se potvrdila prisutnost droge u organizmu. Provedenom kontrolom utvrđeno je 33-godišnjak upravlja vozilom, iako mu je na snazi zaštitna mjera zabrane upravljanja do lipnja 2026.godine, a istekla mu je i prometna dozvola vozila za više od 15 dana.

Vozač je uhićen i doveden u policijsku postaju, a vozilo je privremeno oduzeto s obzirom na to da je 33-godišnjak ponavljač najtežih prometnih prekršaja i u posljednje dvije godine je pravomoćno kažnjen zbog prekršaja odbijanja testiranja na prisutnost droga u organizmu.

Sudu je predloženo da mu odredi zadržavanje, izrekne kaznu zatvora u trajanju od 60 dana, novčana kazna i zaštitna mjera zabrane upravljanja vozilom. Također predloženo je donošenje odluke o trajnom oduzimanju vozila. Sud mu je odredio zadržavanje u trajanju od pet dana, nakon čega je predan u zatvor.

Split: Ponavljaču izmjereno 1,71 promila, predan u zatvor

U subotu, 27. prosinca 2025.godine oko 1,50 sati na području Splita policijski službenici zaustavili su vozilo kojim je upravljao 44-godišnjak u vidno alkoholiziranom stanju. Izmjerena mu je koncentracija od 1,71 g/kg. Isključen je iz prometa i doveden u prostorije policije gdje je zadržan do otrježnjenja.

Obavljenom kontrolom utvrđeno je da 44-godišnjak upravlja vozilom dok mu je na snazi zaštitna mjera zabrane upravljanja motornim vozilom B kategorije, istekla mu je vozačka dozvola i nije istu pokazao na zahtjev policijskih službenika.

Uhićen je i odveden na nadležni sud. Predloženo je da se 44-godišnjaku odredi zadržavanje s obzirom na to da se radi o ponavljaču prekršaja vožnje u alkoholiziranom stanju. Sudu je predloženo da mu izrekne kaznu zatvora u trajanju od 15 dana, novčanu kaznu i zabranu upravljanja vozilom u trajanju od dvije godine.

Sud mu je odredio zadržavanje u trajanju od četiri dana nakon čega je predan u zatvor, a uskoro će sud donijeti i odluku o odgovornosti za počinjene prekršaje.

Split: Od ponavljača oduzeto vozilo, vozio iako mu je vozačka ukinuta, određeno zadržavanje

U subotu, oko 15 sati na području Splita zaustavljeno je osobno vozilo kojim je upravljao 22-godišnjak prije stjecanja prava na upravljanje motornim vozilom bilo koje kategorije jer mu je zbog prikupljenih 12 negativnih prekršajnih bodova ukinuta vozačka dozvola i ne može podnijeti zahtjev za izdavanje iste u roku od dvije godine odnosno do listopada 2027. godine

S obzirom na to da se radi o višestrukom ponavljaču prometnih prekršaja od njega je privremeno oduzeto vozilo kako ne bi nastavio s činjenjem prometnih prekršaja. Odveden je na sud, predloženo je da mu se odredi zadržavanje, izrekne kazna zatvora u trajanju od 45 dana, zabrana upravljanja vozilom u trajanju od dvije godine i da se od njega trajno oduzme vozilo.

Sud mu je odredio zadržavanje u trajanju od deset danas nakon čega je predan u zatvor.

Sinj: Ponavljač počinio četiri prometna prekršaja, određeno zadržavanje

Sud je odredio zadržavanje i 30-godišnjem vozaču koji je u nedjelju na području Sinja pokušao pobjeći policijskim službenicima koji su utvrdili da vozač upravlja vozilom iako mu je na snazi zaštitna mjera zabrane upravljanja vozilom i odbio je obaviti preliminarno testiranje na prisutnost droga u organizmu te nije imao vozačku dozvolu.

Uhićen je i odveden na sud. Predloženo je da mu se odredi zadržavanje, izrekne kazna zatvora u trajanju od 30 dana. Sud mu je odredio zadržavanje u trajanju od sedam dana nakon čega je predan u zatvor.