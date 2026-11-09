Četvorica tehničara osumnjičena za ubojstvo 32-godišnjaka, navodno ga gušili jastukom dok je bio vezan za krevet

Smrt Kristiana Josipa Periše (32), bivšeg atletičara, diplomiranog kineziologa i dugogodišnjeg trenera u paraobaranju ruke, u PB Sveti Ivan proteklog mjeseca sasvim opravdano je, sudeći prema otkrivenim detaljima, pod lupom istražitelja.

Za teško ubojstvo Periše policija i državno odvjetništvo terete četvoricu tehničara koji se od sinoć nalaze u remetinečkom zatvoru odlukom dežurnog suca istrage, a kako neslužbeno doznajemo, uvjereni su da su osumnjičeni pacijenta gušili jastukom. Obdukcija na Zavodu za sudsku medicinu je pokazala, među ostalim, i da Periš ima prijelom rebara, no točan uzrok koji je doveo do smrtnog ishoda bit će poznat nakon što stignu rezultati provedenih analiza.

Kako je jučer ekskluzivno izvijestio Jutarnji list, navodno postoji i bolnički videonadzor u inkriminiranom periodu gdje se tijekom dva sata vidi kako Periš vezan leži na krevetu. Vezan je na četiri mjesta – u predjelu ručnih i nožnih zglobova, ali i preko koljena te u predjelu prsa. Institucije to inače nazivaju humanim fizičkim sputavanjem, no na snimci se također navodno vidi kako ga tehničari rukama potiskuju, te da mu jedan stavlja jastuk na vrat i pritom ga, navodno, pritišće čak i koljenom.

Neslužbeno doznaje Jutarnji list da primjena sile nije prestala ni kad se Periš prestao micati. Kad je prestao pružati bilokakav otpor započeta je reanimacija koja, nažalost, nije imala pozitivan ishod.

Osim prijeloma pet rebara od kojih su neki nastradali i uz samu prsnu kost, obdukcija je pokazala i da je Periševo tijelo bilo prepuno oguljotina i krvnih podljeva, a pronašli su mu i ubode medicinske igle te edem mozga i pluća.

I dok je još uvijek nepoznat točan uzrok smrti, a Periševa obitelj čeka odgovore kao i uhićeni medicinski tehničari, ožalošćenoj obitelji je priopćeno da je njihov Kristian preminuo uslijed zatajenja srca. Omogućeno im je da ga vide i da se s njim posljednji puta pozdrave, a prizor koji ih je zatekao, s obzirom na ozljede počevši od onih na vratu, užasnuo ih je.