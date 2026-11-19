Četvorica medicinskih tehničara iz Psihijatrijske bolnice „Sveti Ivan” u Jankomiru, koji su završili u istražnom zatvoru, premještena su iz zagrebačkog Remetinca u druge zatvorske ustanove. Ministar pravosuđa Damir Habijan potvrdio je da je odluka donesena na temelju sigurnosne procjene, odbacivši pritom medijske navode o navodnom fizičkom napadu na pritvorenike.

Habijan je izričito demantirao informacije da je netko od tehničara pretučen, naglasivši kako je premještaj preventivna mjera zbog okolnosti povezanih sa slučajem koji je izazvao veliku pozornost javnosti.

„S obzirom na situaciju oko slučaja Jankomir koja je s razlogom prilično podignula javnost, sigurnosna procjena je da bi bilo bolje da nisu u Remetincu, gdje u ovom trenutku imamo oko 1200 osoba lišenih slobode na 550 mjesta i sigurnosne uvjete. Spominjalo se u nekom dnevnom listu ili portalu da je netko pretučen ili nešto. Toga nije bilo”, izjavio je ministar.

U Remetincu oko 1200 zatvorenika na 550 mjesta

Govoreći o sigurnosnim okolnostima, Habijan je upozorio na veliku prenapučenost zagrebačkog zatvora. Prema njegovim riječima, u ustanovi koja raspolaže s približno 550 mjesta trenutačno se nalazi oko 1200 osoba lišenih slobode.

Ministar je kazao kako nema informacije da su premještenim tehničarima upućene konkretne prijetnje. Dodao je da su verbalni sukobi i neprimjereni komentari među zatvorenicima dio svakodnevice zatvorskog sustava, no nije potvrdio da se nešto takvo dogodilo upravo u ovom slučaju.

Na pitanje o smještaju četvero novouhićenih osoba povezanih sa slučajem Jankomir, odgovorio je kako zasad nema podatke o njihovoj konačnoj raspodjeli. Pojasnio je da prije određivanja mjesta izdržavanja mjere moraju proći postupak u Centru za dijagnostiku.

Pravosudni policajci dijele lijekove zatvorenicima

Habijan se osvrnuo i na probleme zdravstvene skrbi u zatvorskom sustavu, o kojima je ranije upozoravao Sindikat pravosudne policije.

Potvrdio je da zbog nedostatka zdravstvenih djelatnika pravosudni policajci u pojedinim situacijama sudjeluju u podjeli propisane terapije zatvorenicima, iako to ne bi trebala biti njihova zadaća.

„U idealnim uvjetima to tako ne bi trebalo biti. Mislim da Ministarstvo pravosuđa, Uprava za zatvorski sustav i probaciju ne bi trebala biti mjesta koja se bave zdravstvenom zaštitom. Osobno smatram da taj dio mora biti dio Ministarstva zdravstva”, poručio je.

Problem nije oprema, nego nedostatak medicinskog osoblja

Prema ministrovim riječima, zatvorska bolnica raspolaže odgovarajućom medicinskom opremom, ali se suočava s nedostatkom stručnog kadra. Zbog toga se dio zdravstvene skrbi osigurava angažiranjem liječnika putem ugovora o djelu.

Habijan smatra da takav model može poslužiti kao privremeno rješenje, ali ne i dugoročno odgovoriti na potrebe zatvorskog sustava.

Otkrio je i da je o mogućem prijenosu nadležnosti za zdravstvenu skrb zatvorenika već nekoliko puta razgovarao s ministricom zdravstva Irenom Hrstić.

Iako je, kako kaže, ministrica pokazala razumijevanje za postojeće probleme, upozorio je da bi prijenos nadležnosti bio složen proces koji se ne može provesti preko noći.

Do eventualnih sustavnih promjena, istaknuo je, potrebno je pronaći rješenja koja će zatvorenicima osigurati pravodobnu i odgovarajuću zdravstvenu zaštitu.