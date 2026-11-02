Četvorica pretukla 23-godišnjaka u Splitu! Jedan napadač (18) uhićen, za ostalom trojicom policija traga

U Splitu je u petak kasno navečer došlo do fizičkog napada na 23-godišnjeg muškarca, kojeg su napale četiri osobe. Mladić je zadobio tešku tjelesnu ozljedu nosa, a policija je ubrzo nakon događaja uhitila 18-godišnjaka koji se dovodi u vezu s napadom. Sudac istrage odredio mu je istražni zatvor, dok policija nastavlja tragati za ostalim sudionicima.

Kako je izvijestila Policijska uprava splitsko-dalmatinska, incident se dogodio u petak, 30. listopada, oko 23.45 sati u Splitu.

Četiri osobe fizički su napale 23-godišnjaka, koji je nakon napada zatražio liječničku pomoć. U bolnici je utvrđeno da je zadobio tešku tjelesnu ozljedu kosti nosa.

Policija ubrzo uhitila 18-godišnjaka

Policijski službenici nedugo nakon događaja pronašli su i uhitili 18-godišnjaka kojeg su povezali s napadom.

Mladić je priveden u službene policijske prostorije, gdje je nad njim provedeno kriminalističko istraživanje zbog sumnje u počinjenje kaznenog djela sudjelovanja u tučnjavi.

Po dovršetku kriminalističkog istraživanja, uz kaznenu prijavu predan je pritvorskom nadzorniku.

Određen mu istražni zatvor, za ostalima se traga

Osumnjičeni 18-godišnjak potom je doveden pred suca istrage, koji mu je odredio istražni zatvor.

Iz Policijske uprave splitsko-dalmatinske potvrđuju da kriminalističko istraživanje još nije završeno te da se nastavlja potraga za ostalim sudionicima napada.

Okolnosti sukoba i motiv napada zasad nisu objavljeni.