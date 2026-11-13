Četvorica osumnjičenih za smrt pacijenta u zagrebačkoj psihijatrijskoj bolnici premještena iz Remetinca: Evo zašto

Četvorica osumnjičenika za smrt Kristiana Josipa Periša u Klinici za psihijatriju Sveti Ivan, premješteni su iz zatvora u Remetincu.

Medicinskim tehničarima sud je odredio jednomjesečni istražni zatvor te su u nedjelju odvezeni u zatvor u Remetincu, ali su u petak premješteni u kaznionice Lipovica i Karlovac.

Kako doznaje Jutarnji, to je učinjeno iz sigurnosnih i preventivnih razloga nakon procjene pravosudnog osoblja i upravitelja zatvora u Zagrebu i u dogovoru sa službama za izvršenje kazni u Ministarstvu pravosuđa.