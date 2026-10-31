Četvorica muškaraca sudjelovala u tučnjavi, mladić teško ozlijeđen oštrim predmetom

U petak navečer u Zadru je došlo do fizičkog sukoba četvorice muškaraca, tijekom kojeg je 24-godišnjak zadobio ozljedu oštrim predmetom u predjelu noge. Liječnička pomoć pružena je još dvojici sudionika sukoba, a policija provodi kriminalističko istraživanje zbog kaznenog djela teške tjelesne ozljede.

Prema informacijama Policijske uprave zadarske, sukob se dogodio u petak, 30. listopada, oko 22:45 sati u Zrinsko-Frankopanskoj ulici u Zadru.

U fizičkom obračunu sudjelovala su četvorica muškaraca, a tijekom sukoba 24-godišnji hrvatski državljanin ozlijeđen je oštrim predmetom u predjelu noge.

Ozlijeđenom muškarcu pružena je liječnička pomoć u Općoj bolnici Zadar, no težina njegovih ozljeda zasad nije utvrđena.

U istoj bolnici liječničku pomoć primila su još dvojica muškaraca koji su sudjelovali u sukobu. Kod njih su utvrđene lake tjelesne ozljede.

Nakon liječničke obrade dvojica muškaraca dovedena su u prostorije policije, gdje se nad njima provodi kriminalističko istraživanje.

Policija nastavlja utvrđivati sve okolnosti događaja i odgovornost sudionika.

Provala u trgovinu u Lisičiću, ukradeni duhanski proizvodi

Osim fizičkog sukoba u Zadru, policija je tijekom proteklog dana evidentirala i kazneno djelo teške krađe.

U noći s 29. na 30. listopada nepoznati počinitelj provalio je u trgovinu jednog trgovačkog društva u Lisičiću, odakle je otuđio različite duhanske proizvode.

Visina materijalne štete zasad nije poznata te će biti naknadno utvrđena.

Policija provodi izvide radi otkrivanja počinitelja, protiv kojeg podnosi kaznenu prijavu Općinskom državnom odvjetništvu u Zadru.

Šest prometnih nesreća u protekla 24 sata

Prema dnevnom izvješću Policijske uprave zadarske, u razdoblju od 30. do 31. listopada na području njezine nadležnosti evidentirano je i šest prometnih nesreća.

U svim zabilježenim prometnim nesrećama nastupila je materijalna šteta.