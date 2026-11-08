Četvorica medicinskih tehničara osumnjičena za teško ubojstvo poznatog sportaša

Četvorica medicinskih tehničara uhićena su u subotu zbog sumnje da su počinila teško ubojstvo 32-godišnjeg Kristiana Josipa Periša, bivšeg atletičara, diplomiranog kineziologa i dugogodišnjeg trenera u paraobaranju ruke.

U nedjelju poslijepodne privedeni su na zagrebački Županijski sud radi odlučivanja o istražnom zatvoru. Periš je preminuo 21. listopada na Odjelu za ovisnosti Klinike za psihijatriju Sveti Ivan u zagrebačkom Jankomiru, a okolnosti njegove smrti tek sada izlaze u javnost.

Prema neslužbenim informacijama Jutarnjeg lista, četvorica medicinskih tehničara intervenirala su nakon što je Periš počeo vikati. Intervencija je završila njegovom smrću, a zagrebačko Županijsko državno odvjetništvo sumnjiči tehničare za teško ubojstvo. Zasad nisu poznati svi detalji događaja ni točan uzrok smrti.

Uhićenja su uslijedila gotovo tri tjedna nakon tragedije.

Osumnjičenici su u subotu privedeni u policiju, gdje je nad njima provedeno kriminalističko istraživanje, nakon čega su predani tužiteljstvu. Kako neslužbeno doznajemo, najmanje jedan od četvorice negira počinjenje teškog ubojstva. Tužiteljstvo je za svu četvoricu najavilo traženje istražnog zatvora.

Drukčija verzija događaja

Međutim, zaposlenici bolnice s kojima je razgovarao Jutarnji list iznose drukčiju verziju događaja. Tvrde da se radilo o iznimno zahtjevnoj intervenciji, tijekom koje su medicinski tehničari pokušavali svladati izrazito agresivnog pacijenta. Odlučno odbacuju tvrdnje da je Periš bio brutalno premlaćen.

"Da, čovjek je umro, ali nije baš sve onako kako se na prvi pogled čini", rekao je jedan od zaposlenika bolnice upoznatih sa slučajem.

Prema tvrdnjama sugovornika, Periš je u bolnicu primljen u izrazito lošem psihičkom stanju. Bio je snažne fizičke konstitucije, a zaposlenici ga opisuju kao vrlo neugodnog i agresivnog. Tvrde da u trenutku incidenta još nije bio prisilno hospitaliziran, iako je takva mjera, prema njihovim saznanjima, vjerojatno trebala uslijediti.

Zbog njegova ponašanja pozvana su četvorica medicinskih tehničara. Kako tvrde zaposlenici, pacijent nije surađivao, bio je izrazito agresivan, a osoblje je, među ostalim, i pljuvao. Budući da ga nisu uspjeli smiriti, tehničari su ga fizički svladali.

Nakon što je pacijent obuzdan, prema tvrdnjama naših izvora, dali su mu lijek za smirenje. Periš je potom preminuo. Je li i na koji način njegova smrt povezana s fizičkim svladavanjem ili primijenjenim lijekom, zasad nije poznato. Odgovore na ta pitanja trebali bi dati istraga i obdukcijski nalaz.

"Prema onome što mi znamo, nije bilo nikakvog cipelarenja ni premlaćivanja. Naravno da sve treba temeljito istražiti i utvrditi što se točno dogodilo, ali unaprijed osuditi ljude, prije nego što su poznate sve činjenice, jednostavno nije pošteno", kaže jedan od sugovornika.

Čeka se obdukcijski nalaz

Zaposlenici naglašavaju da ne osporavaju potrebu za istragom niti odgovornost ako se utvrdi da je netko prekoračio dopuštenu uporabu sile. No smatraju da se u javnosti ne smiju zanemariti okolnosti u kojima je došlo do intervencije. Njihova verzija događaja zasad nije neovisno potvrđena, a tužiteljstvo četvoricu tehničara sumnjiči za jedno od najtežih kaznenih djela.

Sugovornici Jutarnjeg lista tvrde da točan uzrok Periševe smrti još nije utvrđen te da bi obdukcijski nalaz trebao biti dovršen za otprilike mjesec dana. Navode i da je bolnica odmah nakon događaja pozvala policiju.

Posebno je zanimljivo da u trenutku kada je javnost doznala za Periševu smrt ništa nije upućivalo na mogućnost da je riječ o kaznenom djelu. Hrvatski paraolimpijski odbor, 23. listopada, objavio je emotivan oproštaj od dugogodišnjeg trenera.

"Svojim znanjem, stručnim radom i zalaganjem ostavio je neizbrisiv trag u paraobaranju ruke i hrvatskom parasportu. Kristiane, hvala ti na svemu i počivaj u miru, zauvijek ćeš ostati dio naše parasportske obitelji", poručili su iz Hrvatskog paraolimpijskog odbora.

Od Periša se oprostio i Atletski klub Agram, čiji je nekadašnji član bio. U objavi su istaknuli da su vijest o njegovoj smrti primili s velikom tugom i nevjericom.

"U ovakvim apsolutno nepoštenim životnim situacijama kao što je naprasni odlazak osobe u punom naponu snage i pred kojom su bile velike stvari nema pravih riječi utjehe", objavili su iz kluba.

Periš je široj javnosti postao poznat prije tri godine, kada se natjecao u RTL-ovu glazbenom showu "Superstar". Tada je izveo pjesmu Marka Perkovića Thompsona "Samo je ljubav tajna dvaju svjetova", ali nije prošao u daljnje natjecanje.

Prema neslužbenim informacijama, četvorica zaposlenika uključenih u incident navodno su već dobila otkaz. Njihova kaznena odgovornost tek se treba utvrditi, a ključna pitanja ostaju otvorena: što se točno dogodilo tijekom intervencije, kakva je sila primijenjena i što je prouzročilo smrt 32-godišnjeg sportaša?