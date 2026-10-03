Četvorica hrvatskih bogoslova zaređena za đakone u Rimu, dvojica su iz Splitsko-makarske nadbiskupije

U crkvi sv. Ignacija u Rimu u četvrtak, 1. listopada, održano je svečano ređenje tijekom kojeg su za đakone zaređena četvorica hrvatskih bogoslova. Među njima su Ante Ćorić i Ante Čuić iz Splitsko-makarske nadbiskupije.

Uz njih, za đakone su zaređeni Damir Palić za Riječku nadbiskupiju te Jurica Raguž za Trebinjsko-mrkansku biskupiju.

Za đakona je zaređen i Ákos Farkas iz Mađarske, dok je Johannes Gold iz Njemačke zaređen za svećenika.

Svečano misno slavlje i obred ređenja predvodio je trierski biskup mons. Stephan Ackermann.

U svojoj poruci ređenicima biskup ih je pozvao da svoju službu žive među ljudima i za ljude, pritom ostajući trajno povezani s Bogom i vjerni njegovoj riječi.

Novozaređenim đakonima upućene su čestitke i želje za obiljem Božjeg blagoslova u njihovoj budućoj službi, a posebno Anti Ćoriću i Anti Čuiću iz Splitsko-makarske nadbiskupije.