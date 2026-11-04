Četvorica 19-godišnjaka krala vatrogasne aparate iz stambenih zgrada kod Dubrovnika: Nasilno otvarali ormariće, nestalo deset aparata!

Četvorica 19-godišnjaka kazneno su prijavljena zbog sumnje da su tijekom proljeća ove godine na području Nove Mokošice počinila četiri kaznena djela teške krađe. Mladiće se sumnjiči da su iz više stambenih zgrada ukrali ukupno deset vatrogasnih aparata.

Kako je izvijestila Policijska uprava dubrovačko-neretvanska, kriminalističko istraživanje proveli su policijski službenici Policijske postaje Dubrovnik, nakon što su predstavnici stanara četiriju zgrada prijavili krađe. Prema policijskim informacijama, počinitelji su nasilno otvarali vatrogasne ormariće u stambenim zgradama te iz njih odnosili protupožarne aparate.

Ukupna materijalna šteta procjenjuje se na više stotina eura. Nakon dovršenog kriminalističkog istraživanja policija je protiv sve četvorice 19-godišnjaka podnijela kaznene prijave Općinskom državnom odvjetništvu za mladež u Dubrovniku.