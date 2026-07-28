Četveronožne zvijezde osvojile Split: Bili smo na uzbudljivoj završnici, pogledajte što smo snimili

Split je proteklih dana bio okupljalište nekih od najljepših pasa iz Hrvatske i svijeta. Na nogometnom igralištu Dalmatinac održano je 19. izdanje međunarodne izložbe pasa "4 Summer Night Shows – Split 2026", koja je tijekom četiri večeri privukla brojne izlagače, ljubitelje životinja i znatiželjne posjetitelje.

Izložbu je od 24. do 27. srpnja organizirao Klub sportskih pasa Split, a posjetitelji su mogli uživati u predstavljanju pasa svih pasmina, stručnom ocjenjivanju i bogatom popratnom programu. Ulaz za publiku bio je slobodan.

Uzbuđenje do kasno u noć

I mi smo jučer posjetili posljednju večer ove atraktivne manifestacije, a na Dalmatincu je bilo vrlo zabavno i uzbudljivo. Posjetitelji su iz neposredne blizine mogli vidjeti brojne pasmine, od najmanjih pasa za pratnju do velikih ovčara, goniča, retrivera, terijera, hrtova i drugih četveronožnih ljepotana. Posebnu pozornost privukli su trenutci kada su psi sa svojim vodičima izlazili pred međunarodni sudački tim.

Program posljednje večeri počeo je ocjenjivanjem u 19 sati, nakon čega je održan prigodni program te natjecanja Junior Handling i Supreme Junior Handling. Uslijedio je izbor najljepših pasa izložbe, dok je veliko finale, Supreme Best in Show, bilo predviđeno za kasne noćne sate.

Uz ozbiljan natjecateljski dio nije nedostajalo opuštenih i simpatičnih prizora. Psi su strpljivo čekali svoj izlazak, vlasnici su ih uređivali do posljednjeg detalja, a publika je fotografirala svoje favorite i uživala u pravoj ljetnoj kinološkoj predstavi.

Pogledajte što smo snimili

"4 Summer Night Shows" još je jednom pokazao da izložbe pasa nisu zanimljive samo uzgajivačima i stručnjacima. Riječ je o događaju u kojem mogu uživati cijele obitelji, ljubitelji životinja, ali i svi oni koji žele upoznati različite pasmine i vidjeti koliko je rada potrebno za nastup na ovakvom natjecanju.

Dio vrlo zabavne i uzbudljive atmosfere koju smo jučer zabilježili na Dalmatincu pogledajte u nastavku.