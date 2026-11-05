Četvero uhićenih u Dalmaciji, otkriveni novi detalji: Otpad se prostire na čak 11.000 kvadrata, a dubina na nekim mjestima prelazi 15 metara

Četiri osobe uhićene su na području Igrana kod Makarske zbog sumnje na kaznena djela ugrožavanja okoliša otpadom, izvijestila je Policijska uprava splitsko-dalmatinska. Policija u suradnji s Općinskim državnim odvjetništvom u Splitu provodi kriminalističko istraživanje i pretrage zemljišta koje koriste osumnjičenici.

Kako neslužbeno doznaje Index, riječ je o odlagalištu na području Gornjih i Donjih Igrana, na kojem se nalaze velike količine otpada, uglavnom građevinskog. Otpad zauzima površinu od oko 11.000 četvornih metara, a njegova dubina na pojedinim mjestima prelazi 15 metara.

Na terenu više inspekcijskih službi

U istraživanju sudjeluju Služba općeg kriminaliteta Policijske uprave splitsko-dalmatinske i Policijska postaja Makarska. Policijski službenici trenutačno, u suradnji sa zamjenikom općinskog državnog odvjetnika, pretražuju zemljište koje koriste osumnjičenici.

U pretrazi sudjeluju i djelatnici Državnog inspektorata, uključujući inspekcije zaštite okoliša, šumarstva, rudarstva i graditeljstva. Na terenu su također djelatnici Nastavnog zavoda za javno zdravstvo, ovlašteni geodet i djelatnici komunalne tvrtke.

Nad četvero uhićenih bit će provedeno kriminalističko istraživanje, nakon čega će uz kaznenu prijavu biti predani pritvorskom nadzorniku. Policija zasad nije objavila podatke o ukupnoj količini otpada ni o mogućim posljedicama za okoliš.