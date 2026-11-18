Iz izvora bliskih istrazi Index doznaje kako je četvero jučer uhićenih za smrt Kristiana Josipa Periša (32) tijekom ispitivanja negiralo krivnju. Riječ je o liječnici i još troje medicinskih tehničara koji su osumnjičeni da nisu učinili ništa kako bi spriječili četvoricu svojih kolega da ubiju pacijenta tijekom intervencije 21. listopada. Ukupno je osam osoba trenutno osumnjičeno - četvorica za teško ubojstvo, te još četvero koji su svojim nečinjenjem sudjelovali u tome.

Ni državno odvjetništvo ni policija još nisu službeno objavili detalje kaznenih djela koja se liječnici, medicinskim sestrama i tehničaru od jučer stavljaju na teret.

Obrana propituje optužbe

Obrane za to vrijeme postavljaju pitanje zašto se okrivljenike tereti za teško ubojstvo s neizravnom namjerom kada su odmah čim je Periš izgubio puls počeli s reanimacijom. Osim toga, pozvali su i ekipu Hitne pomoći kako bi im pomogla s oživljavanjem koje na kraju nije uspjelo.

U svojim iskazima neki od njih objašnjavali su i korištenje jastuka tijekom zahvata kojim se Periša pokušalo savladati. Naveli su kako se jastuk zapravo stavljao na lice pacijentu, dok mu je glava bila okrenuta bočno. To znači da je, prema njihovim tvrdnjama, cijelo vrijeme mogao disati.

Neki od njih uvjeravali su istražitelje kako zapravo nisu vidjeli nikakve udarce, jer su četvorica tehničara koji su bili uz samog Periša zaklanjali pogled ostalima u sobi. Ukazivali su i na izostanak rezultata sudsko-medicinskog, kao i toksikološkog vještačenja, zbog čega se zapravo još uvijek i ne zna stvarni uzrok smrti. Pri tome su spominjali i moguće komplikacije preparata i lijekova koje je uzimao.

Unatoč takvim iskazima, tužiteljstvo drži da im je ipak potrebno odrediti istražni zatvor i to zbog opasnosti od utjecaja na svjedoke, ali i ponavljanja kaznenog djela, budući da su svi još zaposlenici Psihijatrijske bolnice Sveti Ivan. Istražni zatvor traži se i zbog teških okolnosti kaznenog djela, kao što je bilo traženo i protiv prve četvorice uhićenih.

Odvjetnici suzdržani u izjavama

Odvjetnici osumnjičenih nakon ispitivanja nisu bili raspoloženi davati izjave. Tek je odvjetnik Ljubo Pavasović Visković, koji brani jednog od novoosumnjičenih tehničara, kratko kazao kako je istražni zatvor protiv njegovog klijenta zatražen po osnovi za koju on do sada nije doživio da se traži. Nije rekao, no očito je mislio na teške okolnosti kaznenog djela kao razlog za istražni zatvor. Potvrdio je i da je njegov klijent iznio obranu.

Na pitanje novinara očekuje li da će u nastavku istrage doći do promjene kvalifikacije kaznenog djela i je li to uopće moguće, Pavasović Visković nije želio ulaziti u detalje.

"Gledajte, ja to ne bih sada, u ovom trenutku, puno komentirao. Dakle, imate tu žrtvu, imate strahotu koju je doživjela ta obitelj, a s druge strane, ovdje imate jednu situaciju koja zapravo više nije u domeni prava i pravosuđa, tako da nije nešto što bih ja trebao opsežno komentirati, niti je mjesto, niti je vrijeme za to", poručio je.