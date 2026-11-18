Dan sjećanja na žrtve Vukovara i Škabrnje ove je godine obilježila i teška tragedija na hrvatskim cestama. U prometnoj nesreći kod Slunja poginule su tri osobe koje su putovale prema Škabrnji, dok je na otoku Krku život izgubio motociklist. Zašto su blagdani i neradni dani posebno izazovni za sigurnost u prometu? Službeni podaci policije otkrivaju koliko nesreća može obilježiti samo jedan blagdanski vikend.

Hrvatsku je na Dan sjećanja potresla vijest o teškoj prometnoj nesreći na državnoj cesti D1 u Blagaju kod Slunja. Tri osobe koje su krenule prema Škabrnji kako bi odale počast žrtvama Domovinskog rata izgubile su život u sudaru u kojem su sudjelovala dva osobna i dva teretna vozila.

Policija je nakon očevida utvrdila da je nesreću izazvalo nepropisno pretjecanje u zavoju, preko dvostruke pune crte. Još tri osobe su ozlijeđene.

Istoga dana, oko 17 sati, na otoku Krku dogodila se još jedna prometna nesreća sa smrtnim ishodom. Na križanju državne ceste D102 i Ulice narodnog preporoda poginuo je motociklist.

Prema dosad dostupnim informacijama, u ove dvije nesreće smrtno su stradale četiri osobe. Konačni podaci o svim prometnim nesrećama tijekom 18. studenoga bit će poznati nakon objave službenog policijskog izvješća.

Uskrsni blagdani: Četiri poginule osobe i 134 ozlijeđene

Koliko promet može biti opasan tijekom blagdana, pokazuju podaci Ravnateljstva policije za ovogodišnji Uskrs.

Od Velikog petka, 3. travnja, do Uskrsnog ponedjeljka, 6. travnja 2026., u Hrvatskoj je zabilježeno 100 prometnih nesreća s nastradalim osobama.

Od toga su 32 bile teške prometne nesreće. Četiri osobe izgubile su život, 31 je teško ozlijeđena, a ukupno su ozlijeđene 134 osobe.

Riječ je o prosječno 25 prometnih nesreća s nastradalima dnevno tijekom četverodnevnog razdoblja.

Ti podaci ne obuhvaćaju nesreće u kojima je nastala isključivo materijalna šteta, pa je ukupan broj prometnih nesreća bio veći.

Iako dostupni podaci ne potvrđuju da se upravo na blagdane događa najviše prometnih nesreća, policija upozorava da se u tim razdobljima povećava intenzitet prometa, a time i opasnost od stradavanja.

Tijekom blagdana mnogi građani putuju kako bi posjetili obitelj, otišli na odmor ili sudjelovali u različitim obilježavanjima i okupljanjima.

Istodobno se na hrvatske prometnice uključuju vozači koji dolaze iz inozemstva, kao i brojni tranzitni putnici.

Posebno su opterećeni glavni prometni pravci, među kojima su autoceste A1, A3 i A6 te državna cesta D1 koja povezuje središnju Hrvatsku s Dalmacijom.

Veći broj vozila znači više međusobnih susreta sudionika u prometu, više zastoja i više situacija u kojima pogrešna procjena može imati ozbiljne posljedice.

Umor, žurba i alkohol: Opasna kombinacija

Dulja putovanja, nedovoljno odmora i želja da se na odredište stigne u određeno vrijeme mogu dodatno povećati rizik. Vozači koji satima putuju bez odgovarajućih stanki mogu imati slabiju koncentraciju i sporije reagirati na neočekivane situacije. Problem predstavlja i žurba. Kada promet postane gust, pojedini vozači odlučuju se na rizična pretjecanja ili voze brže od dopuštenog. U blagdanskom razdoblju dodatna je opasnost vožnja pod utjecajem alkohola.

Ministarstvo unutarnjih poslova posebno upozorava na četiri čimbenika koja naziva glavnim ubojicama u prometu: alkohol, brzinu, nekorištenje sigurnosnog pojasa i uporabu mobitela tijekom vožnje.

Upravo zbog tih rizika policija tijekom blagdana provodi pojačane nadzore na prometnicama.

Policija upozorava i na studeni i prosinac

Početkom studenoga Ravnateljstvo policije objavilo je upozorenje da se tijekom studenoga i prosinca povećava broj prometnih nesreća i stradavanja.

Riječ je o razdoblju koje uključuje Martinje, adventska okupljanja te božićne i novogodišnje blagdane.

Osim povećane konzumacije alkohola, na sigurnost utječu i putovanja, dolazak građana iz inozemstva te pojačano kretanje pješaka.

Policija zbog toga najavljuje dodatne kontrole brzine, alkoholiziranosti vozača, korištenja sigurnosnog pojasa i mobitela.