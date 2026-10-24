Četiri žene ostale bez 33.000 eura: Prevaranti ih uvjerili da su im kćeri, unuka i snaha bolesne

Četiri slučaja prijevara u kojima su se počinitelji lažno predstavljali kao liječnici prijavljena su jučer na području Policijske uprave osječko-baranjske. Žrtve su žene u dobi od 69 do 89 godina, koje su prevaranti obmanuli pričama o bolesti njihovih najbližih. U strahu za zdravlje članova obitelji nepoznatim su osobama predale novac i zlatninu, a ukupna materijalna šteta iznosi oko 33.000 eura.

Prema priopćenju osječko-baranjske policije, u sva četiri slučaja počinitelji su se koristili sličnim načinom prijevare, lažno prikazujući zdravstveno stanje članova obitelji kako bi od oštećenih izvukli novac i druge vrijednosti.

Na području općine Marijanci prevarena je 69-godišnjakinja kojoj je nepoznati počinitelj iznio lažne informacije o bolesti njezine unuke. Žena je povjerovala u priču te na svojoj kućnoj adresi nepoznatom muškarcu predala 5.000 eura i zlatninu. Ukupna šteta procijenjena je na 6.000 eura.

U Viljevu je na sličan način prevarena 82-godišnjakinja. Nepoznati počinitelj uvjerio ju je da joj je kći bolesna, nakon čega je žena na svojoj adresi nepoznatom muškarcu predala čak 15.000 eura.

U Đakovu i Čepinu još dvije prijevare

Na meti prevaranata našla se i 80-godišnja Đakovčanka, kojoj su iznesene lažne informacije o bolesti kćeri. Na svojoj je adresi dvjema nepoznatim osobama predala 1.000 eura i zlatninu, čime je oštećena za približno 2.000 eura.

Četvrti slučaj prijavljen je u Čepinu, gdje je prevarena 89-godišnjakinja. Nepoznati počinitelj doveo ju je u zabludu tvrdnjama o bolesti njezine snahe, nakon čega je nepoznatom muškarcu na svojoj adresi predala 10.000 eura.

Policija traga za počiniteljima ovih prijevara.

Policija upozorava građane: Zaštitite starije članove obitelji

Iz Policijske uprave osječko-baranjske ponovno apeliraju na građane da svoje starije članove obitelji, rodbinu i susjede upoznaju s najčešćim načinima prijevare i mjerama zaštite.

Posebno upozoravaju na opasnosti od nepoznatih osoba koje se predstavljaju kao službene osobe ili se koriste izmišljenim pričama kako bi stekle povjerenje građana.

Policija savjetuje:

Ne puštajte nepoznate osobe u svoj dom.

Budite oprezni prema nepoznatim osobama koje vam dolaze na vrata, čak i kada nastupaju ljubazno ili traže pomoć.

Ne potpisujte ugovore i druge dokumente bez prethodnog savjetovanja s osobama od povjerenja.

Ne otkrivajte osobne i bankovne podatke nepoznatim osobama putem telefona ili interneta.

Građanima se preporučuje i da svoje bližnje, osobito osobe starije životne dobi, upozore na ovakve oblike prijevare te im pomognu prepoznati sumnjive zahtjeve za predajom novca.

Dodatne informacije o najčešćim vrstama prijevara, načinima njihova prepoznavanja i zaštite dostupne su na internetskoj stranici Web heroj, projektu Ministarstva unutarnjih poslova namijenjenom podizanju svijesti o sigurnosti i zaštiti od prijevara.