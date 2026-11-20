Hrvatska nastavlja pripreme za nabavu novih višenamjenskih ratnih brodova za Hrvatsku ratnu mornaricu, a u velikom budućem projektu modernizacije posebnu pozornost privlači mogućnost uključivanja domaće brodograđevne industrije. Ministarstvo obrane potvrdilo je 19. studenoga, prilikom predstavljanja financijskog plana za 2027. godinu, da se nastavlja priprema projekta višenamjenskog broda, odnosno korvete. Prema ranijim najavama, riječ je o planiranoj nabavi dviju korveta, a među hrvatskim tvrtkama koje se pripremaju za moguće sudjelovanje ističe se šibensko brodogradilište Iskra.

Iskra uspostavila suradnju s četiri velika proizvođača

Tijekom 2026. godine Iskra je potpisala memorandume i sporazume o suradnji s četirima međunarodnim brodograđevnim kompanijama. Riječ je o francuskoj Naval Group, talijanskom Fincantieriju, južnokorejskom HD Hyundai Heavy Industriesu i španjolskoj Navantiji, tvrtkama s velikim iskustvom u gradnji složenih vojnih brodova. Ovakva suradnja otvara mogućnost uključivanja hrvatskih brodogradilišta u različite faze budućeg programa, od proizvodnje pojedinih dijelova do opremanja i održavanja brodova.

Važno je, međutim, naglasiti da potpisani memorandumi ne znače da je Iskra već dobila posao. Oni predstavljaju okvir za moguću suradnju ako država izabere neko od ponuđenih brodograđevnih rješenja. Konačan izbor proizvođača, modela broda i opsega sudjelovanja hrvatskih tvrtki još nije potvrđen.

Francuzi, Talijani, Korejci i Španjolci žele suradnju

Francuska Naval Group zainteresirana je za hrvatski program s korvetama klase Gowind, a u okviru mogućeg industrijskog partnerstva spominje se sudjelovanje Iskre i riječkog brodogradilišta 3. maj. Francuski prijedlog predviđa značajan udio proizvodnih aktivnosti u Hrvatskoj, no ti su planovi uvjetovani eventualnim izborom francuskog rješenja. Bez konačne odluke Ministarstva obrane riječ je o mogućnostima, a ne o već ugovorenim radovima.

Talijanski Fincantieri u srpnju je potpisao memorandume o razumijevanju s Iskrom i trogirskim brodogradilištem Brodotrogir Cruise. Sporazumi otvaraju prostor za suradnju u projektiranju, gradnji i razvoju domaćih brodograđevnih kapaciteta. U listopadu je uslijedila i suradnja Iskre s južnokorejskim HD Hyundai Heavy Industriesom, dok je španjolska Navantia tijekom sajma DEFCROS u Šibeniku potpisala memorandume s Iskrom i hrvatskom inženjerskom tvrtkom AITAC.

Rekordni vojni proračun, ali cijena korveta još nije poznata

Prijedlog proračuna Ministarstva obrane za 2027. godinu iznosi 2,08 milijardi eura, što je 447 milijuna eura više u odnosu na plan za 2026. godinu. Od toga je za opremanje i modernizaciju Hrvatske vojske predviđeno 1,07 milijardi eura, pri čemu taj iznos uključuje velik broj vojnih projekata, a ne samo buduću nabavu brodova. Uz modernizaciju Hrvatske ratne mornarice, planirana su ulaganja u kopnenu vojsku, zrakoplovstvo, protuzračnu obranu i druge obrambene sposobnosti.

Za sada nije objavljena konačna vrijednost nabave dviju korveta, niti je Ministarstvo obrane potvrdilo kada će biti odabran njihov proizvođač. Također nije poznato koliki bi dio ukupnog posla mogao biti povjeren hrvatskim tvrtkama i na kojim bi se lokacijama pojedine faze gradnje izvodile. Tek nakon odabira rješenja bit će moguće preciznije govoriti o financijskim i industrijskim učincima budućeg projekta.

Koliko bi posla moglo ostati u Šibeniku

Za Šibenik je posebno zanimljiva mogućnost da dio radova na novim vojnim brodovima bude organiziran u domaćim brodograđevnim pogonima. Osim same gradnje, dugoročno važni mogu biti poslovi opremanja, remonta, tehničkog održavanja i modernizacije plovila tijekom njihova uporabnog vijeka. Takvi ugovori mogli bi otvarati prostor za zapošljavanje specijaliziranih radnika i razvoj stručnih kapaciteta.

Ipak, gospodarski učinak za Šibenik zasad nije moguće pouzdano procijeniti jer ne postoji potvrđen ugovor o sudjelovanju Iskre u gradnji novih korveta. Presudno će biti hoće li država pri izboru rješenja predvidjeti značajniji udio hrvatske industrije i koje će proizvodne kapacitete uključiti u projekt. Iskra je uspostavljenim partnerstvima otvorila nekoliko mogućnosti, ali konačna odluka o velikom poslu tek predstoji.