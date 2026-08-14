Četiri protupožarna zrakoplova iznad Lokve Rogoznice najpraćeniji letovi na FlightRadaru

Koliko je pažnju javnosti privukla situacija na požarištu kod Lokve Rogoznice, pokazuje i podatak s FlightRadara. Četiri protupožarna zrakoplova koja su angažirana na gašenju požara u jednom su trenutku zauzela prva četiri mjesta među najpraćenijim letovima na toj platformi.

Na snimci FlightRadara najpraćeniji je let HRZ811, koji je u trenutku snimanja pratilo više od 3000 korisnika. Na drugom mjestu bio je HR844, s gotovo 2000 pratitelja, dok su treće i četvrto mjesto zauzeli HRZ866 i HR877, koje je pratilo oko 1800, odnosno 1600 korisnika.

Sva četiri zrakoplova na prikazu su označena kao letovi povezani sa Zadrom, a njihove putanje jasno pokazuju kretanje iznad područja Lokve Rogoznice i okolice Omiša, gdje je tijekom noći buktio veliki požar.

Podatak da su upravo protupožarni zrakoplovi bili četiri najpraćenija leta na cijelom FlightRadaru pokazuje ogroman interes javnosti za situaciju na požarištu. Tisuće ljudi pratili su njihove putanje dok su iz zraka pomagali vatrogascima na tlu u borbi protiv požara.

Podsjetimo, tijekom noći požar je gasilo 286 vatrogasaca, evakuirano je oko 200 ljudi, a 19 osoba je ozlijeđeno. Izgorjeli su brojni objekti, vozila i električni stupovi, dok je promet na ugroženom području i dalje zatvoren.

Iako je jutro donijelo nešto mirniju situaciju i nema otvorenog plamena, razmjeri požara i dalje su veliki. Četiri protupožarna zrakoplova, koja su se našla na samom vrhu liste najpraćenijih letova na FlightRadaru, tako su postala i svojevrsni pokazatelj koliko je požar kod Lokve Rogoznice privukao pažnju javnosti.