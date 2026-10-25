Četiri promjene u ustima koje mogu biti povezane s rakom debelog crijeva

Rak debelog crijeva često se razvija bez izraženih simptoma u ranoj fazi bolesti. Iako su promjene u probavi, krv u stolici i nelagoda u trbuhu među poznatijim znakovima upozorenja, istraživanja upućuju na moguću povezanost između zdravlja usne šupljine i povećanog rizika od ove bolesti.

Stomatolog dr. Mark Burhenne upozorava da određeni problemi u ustima mogu upućivati na neravnotežu oralnog mikrobioma, odnosno zajednice bakterija koje prirodno žive u usnoj šupljini. Kada štetne bakterije prevladaju, mogu dospjeti u probavni sustav i pridonijeti upalnim procesima.

Istraživanje objavljeno u časopisu International Journal of Cancer pokazalo je da žene s bolestima desni ili manjim brojem zuba imaju nešto veći rizik od raka debelog crijeva. Ipak, stručnjaci naglašavaju da stomatološki problemi nisu pouzdani simptomi raka, već mogući pokazatelji čimbenika povezanih s povećanim rizikom.

Krvarenje desni

Krvarenje tijekom pranja zuba najčešće je znak gingivitisa ili parodontitisa, bolesti uzrokovanih nakupljanjem zubnog plaka i bakterija.

Dr. Burhenne navodi istraživanja prema kojima osobe s parodontalnom bolešću imaju 17 do 21 posto veći rizik od razvoja prekanceroznih polipa debelog crijeva. Upala desni može olakšati ulazak bakterija u krvotok, dok se dio bakterija gutanjem sline prenosi u probavni sustav.

Uporan loš zadah

Dugotrajan neugodan zadah može biti povezan s povećanom prisutnošću štetnih bakterija u ustima. Posebnu pozornost istraživača privukla je bakterija Fusobacterium nucleatum, koja se povezuje s bolestima desni, ali je pronađena i u pojedinim tumorima debelog crijeva.

Znanstvenici istražuju njezinu moguću ulogu u razvoju bolesti jer bi mogla pridonositi rastu tumora i otežavati odgovor imunološkog sustava. Ipak, loš zadah mnogo češće ima druge, manje ozbiljne uzroke.

Bijela ili žuta prevlaka na jeziku

Naslage na jeziku najčešće nastaju zbog nakupljanja bakterija, ostataka hrane i mrtvih stanica, a mogu biti posljedica nedovoljne oralne higijene, dehidracije ili suhih usta.

Prema dr. Burhenneu, jezik može predstavljati svojevrsni rezervoar bakterija koje gutanjem sline dospijevaju u probavni sustav. Određena istraživanja sugeriraju da promjene oralnog mikrobioma mogu biti povezane sa zdravljem crijeva, no zasad nema dokaza da je sama prevlaka na jeziku znak raka debelog crijeva.

Gubitak četiri ili više zuba

Istraživanja povezuju gubitak većeg broja zuba, osobito zbog dugotrajne parodontalne bolesti, s povećanim rizikom od prekanceroznih promjena na debelom crijevu.

Prema podacima koje navodi dr. Burhenne, osobe koje su izgubile četiri ili više zuba imaju približno 20 posto veći rizik od razvoja prekanceroznih polipa. Znanstvenici pretpostavljaju da bi jedan od razloga mogla biti dugotrajna upala povezana s bolestima desni.

Važno je naglasiti da nijedna od ovih promjena sama po sebi ne znači da osoba ima rak debelog crijeva. Riječ je o mogućim povezanostima koje se još istražuju, a ne o potvrđenim dijagnostičkim znakovima bolesti.

Stručnjaci preporučuju redovito četkanje zuba, korištenje zubnog konca i stomatološke preglede. Za rano otkrivanje raka debelog crijeva najvažnije je sudjelovanje u preventivnim programima probira te pravodobno javljanje liječniku u slučaju krvi u stolici, dugotrajnih promjena u pražnjenju crijeva ili drugih zabrinjavajućih simptoma.