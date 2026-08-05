Četiri metra promjera, 400 kilograma teletine: Restoran Glorya ponovno lovi Guinnessov rekord

Na granici između Turjaka i Brnaza, u restoranu Glorya, na Dan pobjede i domovinske zahvalnosti pripremao se nesvakidašnji gastronomski spektakl. Grupa Baza, predvođena Damirom Perićem, organizirala je druženje u čast hrvatskim braniteljima, a središnji događaj bila je peka za Guinnessovu knjigu rekorda.

Impresivna peka promjera čak četiri metra izrađena je u tvrtki Marana, a ispod nje se krčkalo oko 400 kilograma teletine, 200 kilograma krumpira i 50 kilograma raznog povrća.

Organizatori su rekordnu peku prijavili za Guinnessovu knjigu rekorda te sada čekaju potvrdu ispunjava li sve propisane uvjete kako bi službeno postala najveća na svijetu.

Zanimljivo, ovo nije prvi put da su se upustili u rušenje rekorda. Prije nekoliko godina već su držali titulu najveće peke na svijetu, no u međuvremenu je negdje drugdje napravljena još veća.

– Ako bude trebalo, dogodine ćemo napraviti još veću – poručila je Ana Hunček Perić.

Osim rekordne peke, za brojne posjetitelje pripremljena su i razna variva i kotlovina, a sva hrana dijelila se besplatno. Organizatori ističu kako je cilj događaja zajednička proslava Dana pobjede i odavanje počasti hrvatskim braniteljima u ozračju zajedništva, druženja i zahvalnosti.