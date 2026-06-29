Četiri kanadera nad Visom: Požar kod Komiže i dalje se gasi, stižu nove snage s kopna

Veliki požar otvorenog prostora koji je u nedjelju kasno navečer izbio na području Komiže na Visu i dalje nije ugašen. Vatra je planula na lokalitetu put Podhumlja, gdje gore borova šuma i makija. Požar je evidentiran u 22:29 sati, nakon čega su na teren izašle sve raspoložive otočke vatrogasne snage.

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Prema ranijim informacijama, na intervenciji su sudjelovali vatrogasci Operativnog područja Vis, DVD-a Komiža i DVD-a Vis. DVD Komiža bio je na terenu s devet vozila i 35 vatrogasaca, dok je DVD Vis angažirao šest vozila i također 35 vatrogasaca.

Na terenu četiri kanadera

Jutros smo od Županijskog operativnog vatrogasnog centra Splitsko-dalmatinske županije doznali da su na terenu četiri kanadera te da se požar i dalje gasi.

Riječ je o zahtjevnoj intervenciji na otvorenom prostoru, a posao vatrogascima dodatno otežavaju suha vegetacija i nepristupačan teren.

S kopna stižu nove snage

Na Vis su već upućene dodatne vatrogasne snage s kopna, a prema planu bi oko 11 sati trajektom trebale stići i nove snage koje će se uključiti u gašenje požara.

Za sada nema informacija da postoji ikakva ugroza za ljude i imovinu, no vatrogasci ostaju na terenu i nastavljaju borbu s vatrom. Situacija se i dalje prati.