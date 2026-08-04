Četiri kanadera i dva Air Tractora gase požare u Dalmaciji

Na području Dalmacije danas poslijepodne aktivno je nekoliko požara otvorenog prostora, a u njihovo gašenje uključene su brojne zemaljske vatrogasne snage te čak šest protupožarnih zrakoplova – četiri kanadera CL-415 i dva Air Tractora.

U Splitsko-dalmatinskoj županiji požar je izbio na području Korušce, iznad Marovića, gdje je dojava zaprimljena u 14.54 sata. Vatra je zahvatila travu, nisko raslinje i makiju, a uz vatrogasce na terenu u gašenje su uključena i dva kanadera CL-415.

Istodobno, vatrogasci se bore s dva požara u Zadarskoj županiji.

Na području Bokanjca na intervenciji sudjeluje 16 vatrogasaca sa sedam vozila Javne vatrogasne postrojbe Zadar, dok iz zraka požar gase dva kanadera CL-415.

Požar u Privlaci prijavljen je u 14 sati, a zahvatio je travu, nisko raslinje i makiju. Na terenu je 14 vatrogasaca s pet vozila iz dobrovoljnih vatrogasnih društava Ražanac, Vrsi, Vir i Nin, dok iz zraka u gašenju sudjeluju dva protupožarna zrakoplova Air Tractor.

Vatrogasci nastavljaju s gašenjem požara i ulažu napore kako bi vatru što prije stavili pod nadzor.

Na 🔥 Korušce, Splitsko-dalmatinska županija, angažirana su 2️⃣ Canadaira CL-415❗️ pic.twitter.com/5F3a5FvHm3 — MORH/MoD Croatia 🇭🇷 (@MORH_OSRH) August 4, 2026