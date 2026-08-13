Četiri kanadera gase veliki požar, gradonačelnica poslala snažnu poruku vatrogascima

Veliki požar na Braču i dalje mobilizira brojne vatrogasne snage, a u pomoć otočnim vatrogascima stigle su i dodatne snage s kopna. U gašenju sudjeluju i četiri kanadera, objavila je gradonačelnica Supetra Ivana Marković.

Marković se putem društvenih mreža obratila bračkim vatrogascima i vatrogaskinjama, dislokacijama, slovenskim kolegama te svima koji su od noći angažirani na terenu. "Svim našim bračkim vatrogascima, vatrogaskinjama, dislokacijama, našim Slovencima te svima koji su jutros došli s kopna i onima koji su od noći angažirani na terenu u gašenju ovog velikog požara – čuvajte se!", poručila je.

Posebno je istaknula profesionalnost i spremnost vatrogasaca s otoka Brača, navodeći kako su zajedno sa svojim kolegama obučeni, uigrani i spremni za ovakve situacije. "Posebno sam ponosna na naše supetarske vatrogasce i sve ono što smo godinama ulagali u ljude i opremu kako bismo u ovakvim trenucima mogli brzo reagirati i kako bi na terenu imali sve da budu sigurni", napisala je Marković.

Naglasila je i povjerenje koje ima u supetarske vatrogasce i njihovo vodstvo. "Znam kako rade, znam što imaju. I znam kakvog zapovjednika imaju", dodala je.

Prema informacijama koje je objavila gradonačelnica Supetra, tijekom jutra na Brač su stigle i kopnene vatrogasne snage, dok u gašenju požara iz zraka sudjeluju četiri kanadera. Svoju je poruku završila kratkim, ali jasnim riječima upućenima svima koji se bore s vatrenom stihijom:

"Čuvajte se."