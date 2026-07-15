Četiri igrača Hajduka nisu otišla kod Žiline. Jedan je na izlaznim vratima?

Hajduk je otputovao u Slovačku, gdje sutra od 20:30 kod Žiline igra uzvrat prvog pretkola Europske lige, nakon što je u prvoj utakmici na Poljudu pobijedio 2:0. Strijelci su bili Roko Brajković u 22. i Dalisson de Almeida u 49. minuti. Na revanš nisu otputovala četiri igrača Hajduka. To su Niko Sigur, Fran Karačić, Mihael Žaper i Anđelo Šutalo.

Gonzalo Garcia prošle sezone nije računao na Karačića i Žapera te su oni bili na posudbi u Osijeku, odnosno Lokomotivi i Radomlju. Prije ove sezone vratili su se u Hajduk, ali ih Garcia nije vodio u Žilinu. Šutalo je bio s U-19 reprezentacijom na Europskom prvenstvu i zato nije otišao u Slovačku, piše Index.

Trebao se priključiti prije uzvrata kod Žiline

Niko Sigur igrao je za Kanadu na Svjetskom prvenstvu te se trebao priključiti momčadi naknadno, ali prije uzvrata kod Žiline. Međutim, nije se vratio treninzima niti je otputovao u Slovačku. Čini se da je to zato što je mladi (22) veznjak na odlasku iz Hajduka. Već dulje vremena ne krije da želi otići, a Hajduk bi ga prodao ako dođe dobra ponuda.

Kanadski Hrvat došao je u Hajduk iz Kanade 2022., a godinu kasnije priključen je prvoj momčadi. Za Hajduk je odigrao 114 utakmica te postigao i namjestio po pet golova. Ima ugovor do ljeta 2028., a Transfermarkt mu vrijednost procjenjuje na 4 milijuna eura.

Ostaje li Hajduk u Europi ako ispadne od Žiline?

Ako Hajduk prođe Žilinu, plasirat će se u drugo pretkolo Europske lige. U tom natjecanju potrebno je proći četiri faze pretkola do glavne, ligaške faze EL-a. Ako Hajduk ispadne od Žiline, spušta se u Konferencijsku ligu i to u njezino drugo pretkolo. Tamo je također do ligaške faze potrebno proći četiri pretkola. Prema tome, Hajduku su ove sezone zajamčene četiri europske utakmice ili dva pretkola. Za više od toga mora proći Žilinu.