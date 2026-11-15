Četiri godine čekanja, tisuće emocija: Povratak Marija Vuškovića u utakmici Hajduka i HSV-a priča je koja nadilazi nogomet

Povratak Marija Vuškovića na nogometne terene za Dalmaciju Danas komentira Hrvoje Znaor, u Splitu i Hrvatskoj poznati sportaš i humanitarac

Postoje utakmice koje se igraju za bodove, trofeje i slavu. A postoje i one koje nadilaze nogomet. Današnji susret HSV-a i Hajduka u Hamburgu upravo je takav. Utakmica posvećena jednom mladiću, jednoj obitelji i povratku koji je čekao pune četiri godine. Čast, privilegij i poštovanje koji se ne mogu tek tako zaslužiti u njemačkoj nogometnoj ligi, u jednom velikanu kao što je HSV.

Četiri godine. Gotovo 1.500 dana bez službene utakmice. Za profesionalnog nogometaša, osobito mladog čovjeka kojemu su najbolje godine tek trebale doći, to je gotovo cijela vječnost.

Mario Vušković imao je vrhunski talent, mladost, sjajnu perspektivu i karijeru koja je puno obećavala. Od Poljuda do Hamburga njegov nogometni put izgledao je kao ostvarenje dječačkog sna. A onda je u studenome 2022. sve zaustavljeno. Te četiri godine, obilježene navodnim dopinškim slučajem, suspenzijom, žalbama, sportskim sudovima i medijskim pritiscima, bile su godine neizvjesnosti. Sportski arbitražni sud potvrdio je kršenje antidopinških pravila i izrekao konačnu suspenziju u trajanju od četiri godine, dok je Mario cijelo vrijeme tvrdio da nije koristio nedopuštena sredstva.

O toj se odluci može raspravljati. Za jedne je pravedna, za druge preteška i nekorektna, ali jedno je neupitno: iza svakog sportskog postupka stoji čovjek, njegova obitelj i život koji se ne može jednostavno zaustaviti pa ponovno pokrenuti pritiskom na dugme. Mario nije samo nogometaš. On je sin, brat i član velike hajdučke obitelji Vušković, čije je prezime duboko utkano u povijest splitskog Hajduka.

Još je pradjed Marko nosio Hajdukov dres četrdesetih godina prošlog stoljeća. Otac Danijel pripadao je novim generacijama splitskog nogometa, a obiteljsku tradiciju nastavili su Mario i njegov mlađi brat Luka, danas jedan od najboljih mladih nogometaša svijeta. Četiri generacije, jedno prezime i jedna neraskidiva veza s Hajdukom nisu samo puka nogometna statistika. To je obiteljska povijest, nasljeđe i pripadnost klubu koji za mnoge dalmatinske obitelji predstavlja mnogo više od sporta.

A upravo se u najtežim životnim trenucima pokazuje koliko takva povezanost vrijedi. Dok je Mario prolazio kroz svoju sportsku agoniju, Luka je nastavljao graditi vlastitu karijeru. Međutim, njihova priča nikada nije bila priča o dvojici odvojenih nogometaša. Bila je to priča o braći koja su, svaki na svoj način, nosila isti teret. Njihova povezanost bila je snažna, a sve pobjede i uspjehe koje je Luka nizao tijekom te četiri godine posvećivao je svome bratu Mariju. Posebnu simboliku ima i taj broj 44, koji je Luka nosio u HSV-u u čast starijem bratu, a koji danas ponovno pripada Mariju.

Jednako snažnu poruku poslao je i njemački HSV. U profesionalnom nogometu, u kojem se igrači nerijetko promatraju kroz ugovore, tržišnu vrijednost i rezultate, hamburški klub nije okrenuo leđa svom nogometašu. Time pokazuje poštovanje, ugled i čast, ali i povjerenje koje je Mario stekao u njemačkom velikanu. Čekao ga je. Podržavao ga je. I danas mu omogućuje povratak pred više od 40 tisuća navijača, hajdučkih i HSV-ovih.

To je primjer klupske odanosti kakav se u modernom nogometu ne viđa često, ali ni Hajduk nije zaboravio svoje dijete. I zato današnji susret u Hamburgu nije bio obična prijateljska utakmica. To je bio susret dvaju klubova koji su, usprkos udaljenosti od gotovo dvije tisuće kilometara, povezani sudbinom jednog čovjeka.

Na jednoj strani klub u kojem je Mario odrastao, a na drugoj klub u kojem je trebao ostvariti svoju nogometnu zrelost. Ipak, ne treba zaboraviti koliko je teško nadoknaditi četiri izgubljene godine. Dok su njegovi vršnjaci igrali, napredovali i ostvarivali transfere, Mario je živio s neizvjesnošću, trenirao bez pravog natjecateljskog ritma i pokušavao sačuvati vjeru u nastavak karijere. Možemo samo pretpostavljati koliko je bilo teških dana, razgovora unutar četiri zida obiteljskog doma, snažne vjere i trenutaka u kojima je bilo lakše odustati nego nastaviti.

Ali Mario Vušković nije odustao.

Upravo je to možda najvažnija poruka njegove priče, osobito mladim sportašima. Jer sport nije samo pitanje pobjeda, medalja i ugovora. Sport je i sposobnost da se čovjek nakon najtežeg pada ponovno uspravi. Današnji pljesak hamburških tribina neće izbrisati protekle četiri godine. Neće promijeniti donesene presude niti vratiti propuštene utakmice. Ali može označiti novi početak, koji nakon svega što je prošao vrijedi više od bilo kojeg prijateljskog rezultata.

Obitelj Vušković danas ima mnogo razloga za emocije i ponos. Ne zato što je završila jedna pravna i sportska bitka, nego zato što se njihov Mario vraća onome čemu je posvetio život.

I zato danas iz Hamburga u Split ne dolazi samo sportska vijest. Dolazi poruka o obitelji, odanosti, prijateljstvu i ljudskoj upornosti. U svijetu u kojem se često prebrzo osuđuje, jednako brzo zaboravlja i još brže okreću leđa, priča Marija Vuškovića podsjeća nas koliko vrijedi ostati uz čovjeka onda kada mu je najteže. Ne znam postoje li u modernom nogometu ili sportu priče poput njegove, ali sam siguran da će se za njega još puno čuti.

Mario, neka ti današnja utakmica bude početak novog poglavlja. Četiri godine nitko ti ne može vratiti, ali godine koje su pred tobom još uvijek možeš ispisati svojim nogometom i novim pobjedama, za koje sam prilično siguran da ih neće nedostajati.

Jer Hajduk ti je dao početak, Hamburg ti je pružio ruku kada ti je bilo najteže, a obitelj nikada nije prestala stajati uz tebe. I tvoji su navijači uz tebe. Imaš ih puno, to sigurno znaš.

I zato ovaj put rezultat zaista nije važan.

Dobro došao natrag, Mario.