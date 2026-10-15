Četiri desetljeća prijateljstva i uspomena: Splitski maturanti ponovno na okupu nakon 40 godina, fešta potrajala duboko u noć

Četrdeset godina prošlo je od trenutka kada su posljednji put zajedno sjedili u školskim klupama, a uspomene su, čini se, ostale jednako žive. Generacija maturanata splitske Elektrotehničke škole iz 1986. godine, smjer elektroničari – procesna i mjerna tehnika, ponovno se okupila kako bi proslavila veliku, 40. godišnjicu mature.

Nekadašnji učenici 4.e razreda okupili su se u restoranu Babilon, gdje je od ukupno 33 nekadašnja maturanta na proslavu stiglo njih 20. Bilo je tu smijeha, prepričavanja školskih dogodovština, prisjećanja na profesore, ali i ponešto nostalgije za vremenima kada su, kako sami kažu, vjerovali da je život "šaka suza, vrića smija". Oni koji nisu mogli doći poslali su poruke pune žaljenja, uz gotovo obvezno obećanje da će se na sljedećoj godišnjici sigurno pojaviti.

Od školskih klupa do uspješnih karijera diljem svijeta

Posebno mjesto u sjećanjima ove generacije zauzimaju profesori koji su obilježili njihove srednjoškolske dane. Među njima su razrednica i profesorica elektrotehnike Ana Božović, poznata kao Maca, profesorica engleskog jezika Daša Marić, profesor hrvatskog jezika Zdravko Mužinić, profesorica elektronike Ivanka Jeftimijades, poznata kao Jefta, te profesori Andrija Alfirević, Prezzi, Meter i Baturić. Četiri desetljeća kasnije životni putovi nekadašnjih učenika odveli su ih u različitim smjerovima, od elektrotehnike, informatike i poduzetništva do sporta, turizma i pomorstva.

Među glavnim zvijezdama večeri bile su Darija Marija Jelić, rođena Tičinović, i Slobodanka Jelena Cvjetković, koje su ostale vjerne struci te danas rade kao profesorice elektrotehnike.

Njihova nekadašnja kolegica Magda Tudor, rođena Ivanković, koja se bavi turizmom na Hvaru, ovaj se put nije pojavila. No društvo je već osmislilo plan za sljedeći veliki susret. Na 45. godišnjicu mature namjeravaju otputovati upravo na Hvar i organizirati trodnevnu proslavu.

Među maturantima i poznata imena splitskog sporta

Posebnu pozornost zaslužuju nekadašnji učenici koji su ostavili trag u splitskom sportu. Jedan od njih je Deni Marinković, bivši vaterpolist splitskog Mornara, koji danas živi na relaciji Split – Švicarska. Njegovi se školski prijatelji i danas rado prisjećaju velikih utakmica Mornara, posebno osvajanja Kupa pobjednika kupova protiv španjolske Catalunye.

Mornar je tada slavio ukupnim rezultatom 10:8, nakon remija 4:4 u Barceloni i pobjede 6:4 u Poljudu. Za splitsku momčad nastupao je i Marinković, a na suprotnoj strani bio je legendarni španjolski vaterpolist Manuel Estiarte. Splitsku je momčad vodio trener Dragan Matutinović. Na okupljanju je bio i Denis Kosor, poznato ime splitskog malog nogometa, nekadašnji hrvatski futsalski reprezentativac i bivši član Nadzornog odbora Hajduka. Iako su od mature prošla četiri desetljeća, Kosor i dalje aktivno igra mali nogomet, često s igračima znatno mlađima od sebe.

Sportske uspomene probudio je i Tomo Čoko, kojeg prijatelji već desetljećima zovu Dukadam. Nadimak je dobio nakon odlične vratarske predstave za Slogu iz Mravinaca protiv juniora Hajduka, kada je nekoga iz publike podsjetio na legendarnog vratara Steaue Helmutha Duckadama.

Među nekadašnjim sportašima je i Damir Protić, nekoć rukometni talent, koji danas radi na Carini.

Poduzetnici, informatičari, pomorci i zaljubljenici u svoj Split

Nekadašnji maturanti ostvarili su zapažene karijere i izvan sportskih terena.

Elvis Dadić danas je stručnjak za kućanske aparate, dok se Zoran Jelaš bavi brodskim elektroradovima i izradom tehničkih nacrta. Njihovi su školski prijatelji kroz šalu primijetili kako obojica izgledaju gotovo jednako kao prije nekoliko desetljeća. Pave Ligutić ostvario se u informatičkom sektoru, a uz posao je zadržao veliku ljubav prema putovanjima. Orest Kuzmanić, poznatiji kao Oro, vlasnik je splitske tvrtke Medimon, dok je Edo Nigoević poslovnu karijeru izgradio u sektoru kamena.

Ranko Marović radi na rukovodećim poslovima u telekomunikacijama, Tonći Dragan bavi se održavanjem jedne splitske škole, a Denis Barjaktarević zaposlen je u metkovskoj tvrtki Makro-Mikro. Slobodno vrijeme posvećuje uzgoju mandarina i drugog južnog voća.

Ivan Brešan nakon dugogodišnjeg poslovanja s fotografskom opremom razvija novi posao u Zagrebu.

Posebnu ulogu u organizaciji okupljanja imao je Stipe Damir Bilandžić, dugogodišnji maratonac i poduzetnik kojeg prijatelji opisuju kao čovjeka bez kojeg gotovo nijedna njihova godišnjica ne bi bila potpuna.

Na proslavi je bio i Duško Jovanović, nekadašnji malonogometni vratar koji se danas bavi poslovima vezanima uz antenske sustave, kao i Jadran Budanović, koji radi u Arheološkom muzeju u Splitu.

Uz Budanovića se veže i zanimljiva anegdota iz 1986. godine, kada je, zahvaljujući Aniti Baturini, tadašnjoj supruzi Miše Kovača, uspio sebi i dijelu razreda osigurati ulazak na koncert popularnog pjevača na Gripama.

Neki su sreću pronašli na Novom Zelandu, u Austriji i Zagrebu

Iako nisu svi mogli prisustvovati proslavi, njihova su imena bila nezaobilazna u razgovorima.

Dražen Babić nakon završetka fakulteta otišao je na Novi Zeland, prvotno na nekoliko mjeseci, ali ondje je ostao živjeti i raditi kao programer. U Split se povremeno vraća, a prema riječima prijatelja, svaki susret završi istim zaključkom – Split je najljepši grad na svijetu.

Marijan Ćatipović već godinama živi u Beču i radi kao stručnjak u tvrtki Lasercomb, dok je Mario Gudelj u okolici Zagreba razvio posao vezan uz strojno učenje, umjetnu inteligenciju i analizu velikih količina podataka. Uz to je ostao vjeran glazbi, gitarama i poljoprivredi.

Među odsutnima su bili i Branko Mravak, sinjski basist, Božo Barač, koji se danas bavi obradom kamena i poljoprivredom, te Milanko Cojić, pomorac i nekadašnji basist splitskih hard rock sastava. Svoj dolazak nisu mogli ostvariti ni Dragan Jovanović, nekadašnji pripadnik Hrvatske vojske koji je danas u mirovini, Edi Urem, snimatelj na Hrvatskoj radioteleviziji, Jere Giljanović, Zoran Lesandrić, koji radi u programiranju, te Ivica Donkov, koji je ostao vezan uz brodogradnju.

Gitara, dalmatinske pjesme i iznenađenje za kraj večeri

Iako je večer već bila ispunjena brojnim uspomenama, pravo iznenađenje stiglo je kada se društvo počelo pripremati za odlazak kući.

Zahvaljujući organizatoru Stipi Bilandžiću, pojavio se Mlađo Tudor s gitarom i priredio gotovo dvosatni glazbeni program. Redali su se veliki dalmatinski hitovi, od pjesama Miše Kovača "Dalmacija u mom oku" i "Noćas ćemo zemlji ko materi reći", preko uspješnica Mila Hrnića, do nezaboravnih pjesama Tomislava Ivčića i Olivera Dragojevića.

Zapjevale su se "Zapivajmo noćas u konobi", "Galeb", "Molitva za Magdalenu" i brojne druge pjesme koje su obilježile mladost ove generacije. Uz gitaru, pjesmu i dobro raspoloženje proslava se protegla duboko u noć.

Emotivno prisjećanje na dvojicu prerano preminulih prijatelja

Ipak, veliko okupljanje nije prošlo bez emotivnih trenutaka.

Nekadašnji maturanti posebno su se prisjetili dvojice školskih prijatelja koji više nisu među njima – Maksima Lazića (1968. – 2020.) i Davora Jurića (1968. – 2026.). Maksim Lazić, poznat kao Maxa, bio je zaljubljenik u glazbu, gitarist i član splitskih hard rock sastava, među kojima je bio i Zipp. Svoje je pjesničke osjećaje pretočio i u zbirku "Ja nisam Jesenjin". Preminuo je prije šest godina. Posebno je bolno odjeknula vijest o smrti Davora Jurića, koji je preminuo neposredno uoči obilježavanja 40. godišnjice mature. Prijatelji ga pamte kao uvijek nasmijanog čovjeka, predanog poslu i vlastitoj tvrtki koja se bavila elektroinstalacijama.

Upravo je sjećanje na njih dvojicu podsjetilo okupljene koliko su vrijedna prijateljstva koja traju desetljećima.

Četrdeset godina nakon završetka srednje škole, nekadašnji učenici splitskog 4.e razreda još jednom su dokazali da prava prijateljstva ne blijede s vremenom. A sljedeći susret već je dogovoren. Ako sve bude prema planu, za pet godina ponovno će se okupiti, ovaj put na Hvaru, uz još više priča, pjesme i uspomena na generaciju koja je zajedno odrastala u Splitu osamdesetih godina prošlog stoljeća.