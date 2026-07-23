Četiri dana čarolije uz rijeku: U Žrnovnicu se vraća festival koji okuplja glazbenike iz cijelog svijeta

Nakon jednogodišnje stanke, u Žrnovnicu se vraća jedno od najposebnijih glazbenih okupljanja u ovom dijelu Europe. Od 31. srpnja do 3. kolovoza čarobni ambijent Antoničinog mlina ponovno će ugostiti Handpan Festival Croatia „Svarogov kotač“, međunarodni festival posvećen glazbi, prirodi, edukaciji i zajedništvu.

Festival se ove godine održava četvrti put, a tijekom prethodnih izdanja prerastao je u prepoznatljivo mjesto susreta handpan glazbenika, umjetnika i ljubitelja prirode iz Hrvatske i inozemstva.

Koncerti, radionice, kupanje i kampiranje

Tijekom četiri festivalska dana posjetitelje očekuje bogat program večernjih koncerata, radionica i aktivnosti u prirodi.

Na rasporedu su handpan radionice za početnike i napredne svirače, jutarnji Qi Gong i Tai Chi, bubnjarske i vokalne radionice, sound healing, jam sessioni, kreativni sadržaji za djecu i odrasle te radionice izrade instrumenata.

Poseban dio doživljaja bit će kupanje u rijeci Žrnovnici i kampiranje u prirodi, zbog čega organizatori festival opisuju kao mnogo više od običnog glazbenog događanja.

Cilj je stvoriti prostor u kojem se ljudi mogu povezati kroz glazbu, razmjenu znanja, kreativnost i zajednički boravak u prirodi.

U Žrnovnicu stižu poznata imena handpan scene

Na ovogodišnjem izdanju nastupit će renomirani domaći i međunarodni izvođači, među kojima su Daniel Waples, Nina Kraljić, Maja Wlazly, Mayiia, Aleksander Kuzmič, Ivan Judaš i Ksenija Srnec, kao i brojni hrvatski handpan glazbenici.

Poseban naglasak stavljen je na edukaciju, pa će posjetitelji moći sudjelovati u „Maloj školi handpana“, namijenjenoj svima koji se prvi put žele upoznati s ovim neobičnim instrumentom.

Za iskusnije glazbenike pripremljene su masterclass radionice koje će voditi poznati svjetski izvođači.

Festival koji povezuje umjetnost i prirodu

Festival organiziraju Udruga Kultura Srca, VIBE Handpan i Ivan Judaš, s vizijom stvaranja prostora u kojem se isprepliću umjetnost, priroda i zajedništvo.

Organizatori ističu kako žele zadržati otvoren i pristupačan karakter festivala te nastaviti razvijati kulturni sadržaj koji obogaćuje lokalnu zajednicu, ali istovremeno privlači posjetitelje iz različitih dijelova svijeta.

Ovogodišnje izdanje podržava i crowdfunding kampanja, putem koje svi zainteresirani mogu pomoći da festival ostane što dostupniji široj publici.

Jedinstvena atmosfera Antoničinog mlina

Posebnu čar festivalu daje njegova lokacija – stoljećima star Antoničin mlin uz rijeku Žrnovnicu, koji posljednjih godina postaje sve prepoznatljivije mjesto kulturnih, umjetničkih i društvenih događanja.

Spoj zelenila, zvuka rijeke i meditativnih tonova handpana stvara atmosferu zbog koje se brojni posjetitelji vraćaju iz godine u godinu.

Detaljan program festivala, informacije o radionicama, kampiranju i ulaznicama dostupni su na službenim kanalima Handpan Festivala Croatia i mrežnoj stranici organizatora.