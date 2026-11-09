Četiri bočice. Četiri umjetnička djela. 90 godina jedne ikone

Postoje pića koja prije otvaranja nikada ne biste trebali protresti. A postoji Orangina, koja već 90 godina traži upravo suprotno. Taj mali pokret rukom postao je gotovo jednako prepoznatljiv kao i njezina zaobljena staklena boca.

Protresite je, pustite da se pulpa naranče pomiješa s ostatkom napitka i tek je onda otvorite. Ono što je počelo kao neobična karakteristika proizvoda s vremenom je postalo ritual, a ritual dio identiteta jednog od najprepoznatljivijih europskih pića.

Orangina ove godine slavi 90. rođendan, a njezina priča, koja je započela 1936. godine, puno je više od povijesti jednog pića. U njoj se susreću Mediteran, naranče, francuski dizajn, umjetnost i upečatljive reklamne kampanje.

Ključan trenutak dogodio se pedesetih godina, kada je Orangina dobila malu zaobljenu bocu čiji oblik i tekstura podsjećaju na naranču. Umjesto da skriva pulpu koja se prirodno taloži na dnu, brend ju je pretvorio u svoju posebnost. Bocu treba protresti, a jednostavna uputa postala je dio iskustva konzumacije i karaktera Orangine.

U isto vrijeme započela je važna kreativna suradnja s francuskim grafičkim umjetnikom i dizajnerom plakata Bernardom Villemotom. Njegove jednostavne forme, intenzivne boje i prepoznatljive ilustracije desetljećima su oblikovale vizualni svijet Orangine. Njegovi radovi s vremenom su prerasli reklamnu funkciju i postali dio kulturne baštine brenda.

Upravo toj povijesti Orangina se vraća za svoj 90. rođendan. Posebno izdanje Orangina Villemot Collection donosi četiri staklene bočice inspirirane njegovim povijesnim radovima. Ilustracije obavijaju prepoznatljivu bocu, pretvarajući ambalažu u malo platno za umjetnost.

Tijekom 90 godina mijenjali su se moda, glazba, dizajn i generacije koje su pile Oranginu. No neke su stvari ostale iste: naranča, pulpa, mjehurići, zaobljena boca i onaj pokret prije otvaranja. Devedeset godina poslije Orangina pokazuje da ne moraš mijenjati ono što te čini drukčijim da bi ostao relevantan. Ponekad je dovoljno samo dobro protresti stvari.