Često mokrite, suha vam je koža i stalno ste umorni? Ovi simptomi mogu upozoravati na probleme s bubrezima

Bubrezi imaju važnu ulogu u tijelu jer filtriraju krv, uklanjaju otpadne tvari te pomažu u održavanju ravnoteže tekućine i minerala. Ipak, njihovo oštećenje u početku često ne uzrokuje jasne simptome, zbog čega osoba dugo može biti nesvjesna postojanja problema.

Određeni simptomi mogu se pojaviti tek kada je funkcija bubrega znatno narušena. Iako ne moraju nužno ukazivati ​​na bolest bubrega, neke promjene ipak vrijedi pratiti te se, ako potraju, posavjetovati s liječnikom.

Umor i problemi s koncentracijom

Neobjašnjiv umor, nedostatak energije i poteškoće s koncentracijom mogu se pojaviti kada bubrezi više ne obavljaju svoju funkciju dovoljno učinkovito. Tada se u krvi mogu nakupljati otpadne tvari, što može utjecati na opće stanje organizma.

Poteškoće sa spavanjem

Promjene u funkciji bubrega mogu biti popraćene i problemima sa spavanjem. Osobe s narušenom funkcijom bubrega mogu imati nemiran san i poteškoće pri usnivanju.

Suha koža i svrbež

Izražena suhoća kože i čest svrbež mogu se pojaviti kod uznapredovalih bolesti bubrega. To može biti posljedica neravnoteže minerala i drugih promjena koje prate smanjenu funkciju bubrega.

Učestalije mokrenje

Potreba za češćim mokrenjem nego inače, osobito noću, može biti jedan od znakova promjena u radu bubrega. Ipak, taj simptom može biti povezan i s nizom drugih stanja, stoga sam po sebi nije dovoljan za donošenje zaključka o uzroku, piše Klix.ba.

Promjene u mokraći

Pojava krvi u mokraći zahtijeva pozornost jer može ukazivati ​​na problem s bubrezima ili drugim dijelovima mokraćnog sustava. Pjenasta mokraća također može biti znak povišene razine proteina u mokraći.

Otečenost oko očiju i na nogama

Otečenost oko očiju, osobito ujutro, može biti povezana s gubitkom proteina putem mokraće. Kod smanjene funkcije bubrega može doći do zadržavanja tekućine i natrija, što se može očitovati oticanjem stopala i gležnjeva.

Gubitak apetita i grčevi

Smanjen apetit, kao i mišićni grčevi, mogu se pojaviti kada oslabljena funkcija bubrega utječe na ravnotežu elektrolita i minerala u tijelu.

Važno je zapamtiti da nijedan od ovih simptoma sam po sebi nužno ne znači da osoba boluje od bolesti bubrega. Slične tegobe mogu pratiti i druga zdravstvena stanja. Ipak, ako se pojave neuobičajene ili dugotrajne promjene, osobito one povezane s mokrenjem, oticanjem ili jakim umorom, preporučljivo je potražiti liječnički savjet.

Rano otkrivanje problema s bubrezima može biti važno za pravodobno liječenje i sprječavanje daljnjeg pogoršanja njihove funkcije.