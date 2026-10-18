Često jedete ovu hranu? Vaš mozak mogao bi biti ugrožen

Nova studija upućuje na vezu između konzumacije ultra-prerađene hrane i sitnih, takozvanih tihih oštećenja u mozgu. Iako se o štetnosti takvih namirnica sve više govori, one i dalje čine značajan dio prehrane u razvijenim zemljama. Riječ je o industrijskim proizvodima s dodanim kemijskim aditivima, bojilima i konzervansima, poput hrenovki, pakiranog kruha ili energetskih pića. Istraživanje, čiji su rezultati otkrili povezanost između unosa ultra-prerađene hrane i promjena na mozgu kod zdravih odraslih osoba, dodatno pojačava zabrinutost stručnjaka, prenosi Index.

U istraživanju je sudjelovalo gotovo 9000 osoba iz Kanade, u dobi od 35 do 69 godina, koje prethodno nisu imale zabilježene srčane bolesti. Sudionici su ispunili upitnike o svojim prehrambenim navikama, a zatim su podvrgnuti snimanju mozga magnetskom rezonancijom (MRI). Količina ultra-prerađene hrane u njihovoj prehrani značajno se razlikovala; kod nekih je činila 16 posto ukupnog unosa, dok je kod drugih taj udio dosezao i 45 posto.

Povezanost s promjenama na mozgu

Analiza snimki pokazala je da su sitna oštećenja krvnih žila u mozgu bila češća kod sudionika koji su konzumirali najviše ultra-prerađene hrane. Iako takve promjene ne izazivaju vidljive simptome, smatraju se ranim pokazateljima koji mogu prethoditi moždanom udaru ili problemima s pamćenjem u kasnijoj dobi. Studija je utvrdila da su osobe s najvećim unosom ultra-prerađenih namirnica imale 40 posto veću vjerojatnost za razvoj tih oštećenja u usporedbi s onima koje su ih konzumirale najmanje.

Istraživači su također uočili vezu s višom razinom tjelesne masnoće, osobito dubokog trbušnog masnog tkiva, kod osoba koje su jele više ultra-prerađene hrane. Takvo stanje povezuje se s upalnim procesima i oštećenjem krvnih žila, što može utjecati i na zdravlje mozga.

Potrebna su daljnja istraživanja

Autori studije ističu da njihovi nalazi upućuju na povezanost, ali ne dokazuju da ultra-prerađena hrana izravno uzrokuje promjene na mozgu. Budući da su sudionici testirani samo jednom, nije bilo moguće pratiti razvoj stanja kroz vrijeme. Russell J. de Souza, glavni autor studije i izvanredni profesor na Sveučilištu McMaster, rekao je da su ga rezultati iznenadili.

"Iskreno, nisam očekivao ovakav ishod. Proučavali smo Kanađane srednje dobi koji nisu imali srčanih problema ni drugih zdravstvenih tegoba", izjavio je De Souza. "Ovakva oštećenja obično se povezuju sa stanjima o kojima slušamo i koja liječimo u znatno starijoj dobi."

Profesor De Souza naglasio je da su potrebna dugoročna istraživanja s ponovljenim MRI snimanjima kako bi se utvrdilo može li smanjenje unosa ultra-prerađene hrane usporiti ili spriječiti ove promjene. "Takvo praćenje je već u tijeku", zaključio je.