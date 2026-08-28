Čestitamo, "preživjeli" ste najtopliji mjesec u povijesti meteo mjerenja. Evo kada postoji nada za kraj vrućina

Potpuno je izvjesno - ovogodišnji kolovoz ne samo da će biti najtopliji kolovoz od početka službenih meteoroloških mjerenja, nego i najtopliji mjesec općenito. Ne čudi ako znamo da su baš svi dani bili topliji od višegodišnjeg prosjeka, a iako smo na samom kraju klimatološkog ljeta, traje još jedan toplinski val.

U 14 sati Dalmatinska zagora je najtopliji dio zemlje, temperature zraka mjestimice su dosegnule vrlo vrućih 38°C.

DHMZ je unutar sustava MeteoAlarm za cijelu Hrvatsku za danas izdao narančasti stupanj upozorenja i to zbog vrućina. Zanimljivo, za subotu se MeteoAlarm ublažuje za veći dio zemlje i spušta na žuto, u Dalmatinskoj zagori se čak ukida, no za obalno područje Dalmacije izdan je najviši - crveni stupanj upozorenja, naravno zbog vrućina.

Danas će biti pretežno sunčano i suho. Vidljivost će smanjivati visoka koncentracija saharskog pijeska u zraku. Danju će puhati slab vjetar zapadnih smjerova, na moru umjeren, a na udare i pojačan. Bit će iznimno vruće za dio godine, najviše dnevne temperature većinom od 33 do 40°C.

U subotu pretežno sunčano. Ipak ujutro će ponegdje na sjevernom Jadranu, većinom oko Velebita biti lokalnih grmljavinskih pljuskova, a oni su mogući popodne mjestimice u Dalmatinskoj zagori. Noću burin, danju će puhati vjetar zapadnih smjerova koji na moru srednjeg Jadrana mjestimice i prolazno može biti jak. Prema večeri većinom sjeverozapadnjak, potom slaba bura. Od jutra natprosječno toplo, najviše dnevne temperature većinom od 32 do 38°C.

Nedjelja donosi pretežno vedro vrijeme. Noću tiho ili uz slab burin, danju većinom slab maestral, ali popodne na moru Dalmacije može biti umjerenog zapadnjaka. Bit će malo manje vruće, najviše dnevne temperature većinom od 30 do 35°C.

Gotovo identične vremenske prilike kao u nedjelju vladat će u ponedjeljak i utorak, a i u dijelu srijede. Ipak, čini se da će krajem srijede doći do prolazne destabilizacije, mjestimice s grmljavinskim pljuskovima i to uglavnom u noći na četvrtak. Bit će to uvod u suh, ali vjetrovit četvrtak s umjerenim padom temperature zraka.